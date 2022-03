"Fii și tu fericită!" Andreea Mantea, luată în vizor de fani! Prezentatoarea TV a reacționat imediat: "Decât singur în doi"

In articol:

Andreea Mantea și-a pus fanii pe jar cu o nouă postare pe rețelele de socializare. Încântată de faptul că a pierdut câteva kilograme în plus, vedeta a ținut să se mândrească cu silueta ei.

Ceea ce le-a tras atenția celor de acasă, însă, a fost faptul că prezentatoarea apare tot timpul singură în poze, așa că nu s-au ferit să îi dea câteva sfaturi.

"Fii și tu fericită, nu tot timpul singură!"

Decizia Andreei Mantea de a-și ține viața privată departe de lumina reflectoarelor i-a făcut pe cei de acasă să fie și mai curioși în privința acestui subiect.

Recent, unul dintre urmăritorii vedetei a ținut să sublinieze faptul că aceasta ar trebui să-și caute fericirea, în loc să se afișeze tot timpul singură: "Fii și tu fericită, nu tot timpul singură!", se arată în comentariul postat de un fan al Andreei. "Ca să fii fericit/ă nu trebuie neapărat să fii cu cineva. Poți să fii fericit/ă și singură. Decât singur/ă în doi, mai bine singur/ă." , a fost răspunsul unul alt urmăritor, pe care prezentatoarea l-a apreciat și cu care a fost de acord.

Andreea Mantea [Sursa foto: Captură KANAL D]

Andreea Mantea: "În viața oricărui om apare o persoană sau o situație care te pune la pământ"

Andreea Mantea a trecut prin momente dificile în ultimele luni. Vedeta Kanal D a recunoscut în direct, la "Teo Show", că s-a confruntat cu mai multe probleme în viața personală, care au făcut-o să clacheze, la un moment dat: "Într-adevăr, am o boală autoimună. Nu vreau să vorbesc despre asta, este un subiect extrem de sensibil și îmi este foarte greu. Îmi este greu să trăiesc cu toate interdicțiile pe care le am. Pe lângă asta, mai am și niște alergii. Eu nu vreau să mă gândesc că sunt bolnavă. Am o afecțiune și punct. E acolo, trăiesc cu ea, nu vreau să mă gândesc. Vreau să trăim optimist. Lăsând la o parte această condiție, nu aveam starea și puterea necesară.

La un moment dat, în viața oricărui om apare o persoană sau o situație care te pune la pământ, fie ceva grav în familie, fie o relație toxică, fie ceva care te pune la pământ. După ce te pune la pământ, mai calcă și peste tine și te bagă acolo cu totul. Nu vreau să vorbesc despre asta. Am reușit să mă eliberez și m-am ridicat un pic. Am văzut ce se întâmplă în jurul meu și trebuie să lucrez la mine. E foarte plăcut când scoți capul din pământ. Mi-a luat câteva luni bune să ajung aici.", a povestit Andreea Mantea, în emisiunea amintită.