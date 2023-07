Fii „VIP pentru o zi”, în lumea fascinantă a televiziunii, la Kanal D2!

In articol:

Kanal D2, noul post generalist de televiziune din portofoliul Dogan Media International, care a captat atenția unui public urias prin oferta variata si atractivă de programe, lansează telespectatorilor cea mai frumoasă provocare! În cadrul concursului "VIP pentru o zi", Kanal D2 oferă o experiență premium, prin intermediul careia telespectatorii au șansa de a trăi experiența de a fi STAR pentru o zi, precum si pe aceea de a-și întâlni vedetele preferate, a fi invitați la emisiuni și de a explora culisele și platourile de filmare ale

producțiilor care i-au cucerit.

Indiferent de vedetele pe care le îndrăgesc sau de programele pe care le urmăresc, zi de zi, cu sufletul la gură, acum fanii emisiunilor de la Kanal D2 pot trăi o experiență autentică în lumea strălucitoare a televiziunii. Câștigătorii vor avea oportunitatea de a interacționa cu starurile preferate, de a descoperi activitatea echipei show-urilor, în spatele camerelor de filmare, fie ca este vorba despre "Bravo, ai stil!"- formatul inspirational care a deschis emisia Kanal D2, chiar la lansarea noului post de televiziune-, de “Duet cu Alexandra”, “In oglinda”, “NEWSTIME”, “Dimineata pe doi cu Greeg si Cernat” sau “Detectorul de minciuni”. Ilinca Vandici, Raluca Bădulescu, Maurice Munteanu, Alexandru Abagiu, Alexandra Ungureanu, Radu Andrei Tudor, Mihai Ghiță, Cosmin Cernat, Greeg, Nadina Zisu, Bianca Dragușanu, cu totii vor fi alături de cei care vor păși pragul Kanal D2 ca sa trăiască o experiență de neuitat.

Pașii de urmat pentru înscrierea în concurs

Toți cei interesati pentru a avea oportunitatea de a deveni “VIP pentru o zi”, la Kanal D2, trebuie sa identifice în grila lor de programe postul de televiziune Kanal D2, sa scaneze codul QR afișat pe micul ecran, ce îi va duce apoi

în pagina de concurs, de pe orice suport –telefon sau tabletă. Dupa completarea formularului de înscriere cu datele solicitate în acesta, participantii trebuie sa încarce și un video de maximum 30 de secunde, în care sa își motiveze dorința de a participa la concurs.

Această oportunitate unică le oferă pasionatilor de fenomenul televiziunii șansa de a pătrunde în culisele fascinante ale producțiilor Kanal D2 și de a experimenta viața de vedetă, pentru o zi. Pe perioada întregii zile petrecute în televiziune, la Kanal D2, castigatorul va fi tratat ca o adevarată vedetă si va avea parte de o primire demnă de un fan adevărat, încă de la intrarea pe portile Kanal D2.

Îl așteaptă cabina de machiaj, o sedință de styling profesionist, vizita in platourile de filmare, întâlnirile cu vedetele, dar si o invitatie pentru a fi special guest in cadrul matinalul “Dimineata pe doi cu Greeg si Cernat” si a povesti, in direct, despre experienta traita pe platourile de filmare ale televiziunii Kanal D2.

Participă la concursul "VIP pentru o zi" de la Kanal D2 și fii parte dintr-o experiență unică în lumea televiziunii!