Fiica adoptivă a actorului Constantin Codrescu și-a refăcut viața. Cine este bărbatul lângă care și-a găsit liniștea, după ani de chin și tristețe

Fiica actorului Constantin Codrescu a avut o viață grea de mică. Ea a fost abandonată de părinții naturali și adoptată și crescută de actor. Ajunsă mare, Anca Codrescu s-a căsătorit și a făcut doi copii cu un bărbat, de care avea să se despartă ani de zile mai târziu.

Constantin Codrescu și-a renegat fiica după ce aceasta a divorțat

De fapt, acesta a fost momentul în care relația dintre Anca și tatăl ei adoptiv s-au stricat.

În urmă cu câțiva ani cei doi și-au aruncat cuvinte mai mult decât dureroase. După ce a divorțat de bărbatul cu care are doi copii, Anca s-a simțit alungată de toată lumea. Pentru a răzbi, ea a decis să plece la muncă în Spania, luând cu ea durerea dorului de copiii rămași în țară, dar și cea a neînțelegerii cu tatăl său.

Însă, odată cu timpul lucrurile s-au așezat în viața ei și a reușit să treacă peste neînțelegerile cu tatăl său. Anul acesta, pe 5 septembrie, Constantin Codrescu a împlinit 90 de ani. Fiica sa i-a transmis un mesaj emoționant pe pagina de Facebook.

"Tati azi este ziua ta frumoasă de naștere și sper ca în câteva luni să ajung alături de logodnicul meu acasă să îți sărut mâna!! Te iubesc necondiționat de mult și îți urez tradiționalul La mulți ani!!!", a scris Anca Codrescu.

Fiica adoptivă a lui Constantin Codrescu și-a găsit sufletul pereche în Spania

Anca Codrescu, fiica adoptivă a actorului Constantin Codrescu, și iubitul ei

Anca Codrescu a plecat în Spania la muncă, după ce a divorțat. După ce a trecut prin chin și tristețe, fiica adoptivă a actorului are acum motive să zâmbească. În viața ei a apărut un bărbat despre care spune că îi completează sufletul.

"Când am crezut că nu... după divorț, nu o să am norocul de a găsi pe cineva care să îmi completeze cealaltă jumătate a sufletului meu și... la urma urmei se pare că da.... Am zis "Da" după atâția ani de tristețe.

Să fie cu Dumnezeu înainte și bineînțeles până la adânci bătrâneți sau cum se spune "până ce moartea ne desparte". Mulțumesc Doamne!!!", a declarat fiica adoptivă a lui Constantin Codrescu pentru wowbiz.ro.

Anca Codrescu și iubitul ei, în Spania

Bărbatul alături de care și-a refăcut viața este din Spania, iar cei doi postează frecvent poze împreună pe rețelele de socializare și radiază de fericire.