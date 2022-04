Fiica Alinei Pușcaș este bolnavă: „O țin sub supraveghere cu pediatrul”. Cu ce probleme de sănătate se confruntă Iris

In articol:

Problemele se țin lanț în familia Alinei Pușcaș. Prezentatoarea nu trece printr-o perioadă tocmai ușoară, însă reușește să facă față cu un mic zâmbet afișat mereu pe chip.

Recent, vedeta a apărut în mediul online, îngrijorându-și fanii, cu perfuzia în mână. Chiar pe platoul de filmare, diva a avut nevoie de îngrijirile medicilor.

Oboseala, a spus ea, s-a acumulat și asta a făcut-o să aibă nevoie de un plus de vitamine.

Iris se confruntă cu probleme de sănătate

Ei bine, când ea s-a refăcut și credea că lucrurile s-au îndreptat, o altă problemă a apărut în familie. De data aceasta, cea care se confruntă cu stări de rău este fiica sa, Iris. Seara trecută, Pușcaș și-a anunțat fanii din online, pentru că împărtășește totul cu ei, că fiica sa este bolnavă.

Se pare că Iris a făcut toată noaptea temperatură, iar mama sa a acționat în consecință. Vedeta a apelat, pe lângă medicamente, la o modalitatea mai tradițională de a-i ”răci” corpul micuței sale, vizibil înbujorată de căldura pe care o resimțea în organism.

"Iubita mea, ai făcut febră? Uite ce roșie ești în obraji. Ai febră cam mare, de astea ți-am pus un prosop ud, nici cu apă prea caldă, nici prea rece. O să-ți treacă repede, sper.", a spus Alina Pușcaș în mediul online.

Ulterior, după o noapte albă și multe griji, prezentatoarea a revenit în fața admiratorilor din online cu informații proaspete despre starea de sănătate a fiicei sale.

Alina Pușcaș spune că Iris a tot făcut febră, fără a avea alte simptome, astfel că nu știe ce anume o supără și care ar putea fi cauza stării sale de rău.

Tocmai de aceea, pentru că fata este ținută acum sub observație de medicul pediatru, moderatoarea spune că dacă Iris nu-și va reveni, vor ajunge și la spital, pentru investigații mai amănunțite.

Până atunci, se bucură, dar se și miră, că ceilalți doi copii ai ei, deși stau mereu în preajma lui Iris, nu prezintă până acum niciun simptom.

"Din fericire am avut parte de o noapte mai bună decât mă așteptam. Iris a avut pe la nouă seară temperatură 39,9. Suntem ok, tot mai face febră, dar poate nu atât de mare. E doar ferbă pur și simplu, nu îi curge nasul, nu tușește, nu știu ce poate să fie, ea a avut și varicelă, dar a trecut cu bine peste acea etapă. Nu știm ce poate să fie. O țin sub supravegere cu pediatrul, bineînțeles, dar o să vreau să mergem și la analize, preventiv. Până una alta, mă bucur că Alex și Melisa nu au absolut nimic, deși sunt nas în nas cu ea în fiecare zi", le-a mai povestit Alina Pușcaș fanilor ei de pe Instagram.