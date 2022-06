Fiica Andreei Bănică își lasă mama singură la vară! Unde pleacă și ce instructaj i-a făcut artista? "O voi toca la cap" | EXCLUSIV

In articol:

Andreea Bănică este una dintre cele mai iubite cântărețe din România. De-a lungul timpului, a colaborat cu nume mari din industria muzicală, lansând hituri care au reușit să adune milioane de aprecieri. Drumul său nu a fost unul ușor, în spatele succesului colosal, fiind multă muncă și dorință puternică.

Andreea Bănică și fiica ei, discuții în contradictoriu

De curând, a avut loc un eveniment extravagant, cu și despre celebritățile din România. Acestea trebuiau doar să se distreze și să respecte codul vestimentar impus și anume tema "tânăr și neliniștit". Și-au făcut apariția și Andreea Bănică, însoțită de fiica ei, Sofia. Cele două au stat de vorbă cu WOWbiz.ro și așa am aflat ce meserie și-ar dori adolescenta de 13 ani să aibă în viitor, dar și ce îi reproșează artista constant copilului ei.

Citeste si: Cum arată Iulia Sălăgean fără machiaj. Fosta soție a lui Alex Bodi s-a pozat nemachiată chiar de dimineaţă- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

"Sofia: Mi-ar plăcea să urmez meseria mamei mele. Încă nu știu sigur ce vreau să fac, dar sunt destul de talentată la cântat, așa că poate mi-ar plăcea, nu știu sigur. Nu se știe încă. Mama îmi repetă întruna să îmi fac curat în cameră.

Andreea Bănică: Nu vreau să vă arăt poze cu camera ei, refuz de hrană. I-am făcut o poză aseară și m-am șocat. Am zis că gata, nu mă mai uit, iau o pastilă să mă calmez și apoi și-a făcut curat. Dar va învăța și asta singură, la un moment dat va pleca de acasă și va fi nevoită să își facă curat. Asta dacă nu va avea posibilitatea de a plăti pe cineva să îi facă curat.", au spus cele două, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Fiica Andreei Bănică, prima vacanță departe de mama ei

Pentru prima dată în viața ei, Andreea Bănică va sta departe de fiica sa, o perioadă din vacanța de vară. Sofia va pleca la mare cu prietenii, iar artista i-a pregătit deja lista de reguli.

Iată ce sfaturi i-a dat înainte de plecare.

"Tac, înghit și merg mai departe și zic că totul va fi bine. Am încredere în ea, îi fac instructaj pe drum, o voi toca la cap, 2 ore încontinuu, săraca. Primul sfat pe care i-l dau este să nu se arunce în largul mării. Asta mă interesează, în rest mă asigur că totul e ok cu ea. Asta e teama mea, de a fi singură undeva, în larg, ea știe să înoate foarte bine, dar nu am de unde să știu ce se va întâmpla. Am încredere în ea, știu ce copil am.", a declarat Andreea Bănică, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.