Fiica Andreei Bănică, răsfățată de părinți la doar 13 ani. Sofia are deja propriul card bancar: ”Are acces tot timpul, are nevoie de bani”

Andreea Bănică are 44 de ani și se poate declara o femeie împlinită. Pe plan profesional o duce cum nu se poate mai bine, iar acasă este soție și mamă a doi copii, ceea ce îi aduce o mare satisfacție.

Și pentru că muncește din adolescență pentru tot ce are acum, averea familiei nu este deloc una de neglijat. Iar ea, pentru că-și dorește ca cei doi copii ai ei să nu simtă anumite lipsuri, nu se uită la bani.

Tocmai de aceea, Sofia, fiica sa de doar 13 ani, care a început să îi calce pe urme, are deja propriul card bancar.

Minora merge deja cu mama sa la evenimente mondene, s-a lansat în muzică, iar de ceva vreme are și banii ei.

Artista spune că fiica sa nu este deloc cheltuitoare, doar că i se pare normal să dețină un astfel de card.

Conform Andreei Bănică, contul este monitorizat de părinți, iar tânăra, deși are bani pe mână, a fost învățată să cheltuie cu moderație, căci nimic nu cade din cer, iar munca este grea.

” Da, Sofia are un card, pe care i l-am făcut. Noi știm foarte bine ce bani are pe el, când are nevoie cere, ne sună, vreau și eu bani. Nu este o fetiță cheltuitoare, nu cere multe lucruri, chiar e un copil echilibrat deocamdată. Este cardul ei, are acces tot timpul, ea știe foarte bine cum își cheltuiește banii, i-am spus să aibă grijă, să știe ceea ce cheltuiește, să vadă ce, pe cât, cum, să nu cheltuiască așa, pentru că banii nu cad din cer, banii se muncesc. Nu are o sumă lunar, pentru că nu este un copil cheltuitor, are nevoie de bani pentru școală, să-și ia mâncare la școală, cartelă de metrou, merge la o onomastică, dar tot eu îi iau cadouri, este cumpătată, are grijă de bani”, a

declarant Andreea Bănică, notează Viva.

Deși are propriul cont, iar suma primită de la părinți nu este aceeași lună de lună, ci diferă în funcție de nevoile fetei, Andreea Bănică spune că Sofia nu a exagerat niciodată.

Vedeta consideră că fiica sa îl moștenește pe Lucian la capitolul bani, astfel că pe cei doi îi caracterizează cumpătarea. Ea recunoscând că dacă soțul ei nu ar fi fost încă de la început alături de ea, cel mai probabil nu ar fi reușit să strângă tot ce are acum.

” Îl moștenește pe Lucian, dintre noi doi el a fost tot timpul cel cumpătat, eu am fost cheltuitoare. Ce bani strângeam, i-aș fi cheltuit, noroc cu el care m-a tras tot timpul de mânecă și mi-a spus ușor, ușor că trebuie să strângi și am devenit așa și eu pe parcurs. Am strâns să am de unde să cheltui acum”, a mai mărturisit artista.