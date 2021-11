Fiica cea mare a lui Liviu Vârciu a fost operată de urgență. Cum se simte acum Carmina, la puțin timp după intervenția suferită? "Aveam dureri infernale"

In articol:

Liviu Vârciu a trecut prin clipe dificile, după ce fiica lui cea mare, Carmina, a aflat că va trebui să facă o operație de corectare a vederii. Adolescenta se lupta cu dureri groaznice de cap, așa că a fost nevoită să meargă la medic, pentru a găsi o soluție.

Recent, tânăra a declarat că se simte mai bine și nu mai are nevoie de ochelari.

Fiica cea mare a lui Liviu Vârciu a ajuns mâinile medicilor

Carmina, fiica cea mare a lui Liviu Vârciu, a dezvăluit că a fost nevoită să apeleze la ajutorul specialiștilor, din cauza problemelor pe care le avea cu vederea. Adolescenta a mărturisit că durerile puternice de cap cu care se confrunta i-au făcut pe medici să-și pună un semn de întrebare. În urma unui control mai amănunțit, doctorii au decis că tânăra are nevoie de o intervenție la ochi: "Nu mai am nevoie de ochelari! Eu purtam ochelari, dar, în ultimul timp, nu i-am mai purtat pentru că aveam dureri de cap infernale.

Carmina și tatăl ei, Liviu Vârciu [Sursa foto: Instagram]

Operația a fost făcută cu un aparat foarte șmecher. Mulțumesc, Doamne, că am avut norocul și posibilitatea să-mi fac operația. A durat 5-6 minute, adică nimica toată. Am ieșit din sala de operație și cam asta a fost. Am avut senzația că aveam nisip în ochi, parfum, îmi curgea nasul, ochii, nu am bandaj, îmi e pupila foarte dilatată, pentru că mi s-au pus niște picături ca să nu mă doară sau să mă usture.", a povestit Carmina, pe rețelele de socializare.

Carmina nu a participat la botezul fratelui ei

Chiar dacă are o relație bună cu cei doi frați ai ei și petrec destul de mult timp împreună, Carmina nu a participat la botezul fiului lui Liviu Vârciu.

Adolescenta a explicat că a fost nevoită să meargă la Arad, pentru a-și strânge lucrurile, căci tatăl ei i-a cumpărat un apartament în București, acolo unde va locui de acum înainte: "Eu am fost la București cu înscrierea la facultate, am rezolvat cu apartamentul și am rezolvat toate cele. Am plecat în Arad să-mi strâng lucrurile, să mă pot muta în București, așa că am preferat să nu mă mai plimb pe drumuri. E ok, nu am vrut să mă plimb pe drumuri cu bagajele și toate cele.", a declarat fiica cea mai a lui Liviu Vârciu, pe contul ei de Instagram.