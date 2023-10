Fiica cea mare a Sânzianei Buruiană, lecție de curaj pentru mama sa! Isabela a făcut o săritură în apă de la platforma de cinci metri: „M-a lăsat mască”

In articol:

Sânziana Buruiană nu-și încape în piele de fericire de când a devenit mămică. În urmă cu 7 ani, fosta asistentă TV o aducea pe lume pe fiica ei cea mare, Isabela, iar de 3 ani este și mămica Antoniei, în vârstă de 3 ani.

Blondina este tare mândră și are motive bine întemeiate, căci fiica ei cea mare iubește să fie în fața camerelor, fiind extrem de talentată. Ba mai mult, micuța Isabela este și extrem de curajoasă, asta pentru că de curând a început să practice sărituri în apă, unde se descurcă de minune, conform dezvăluirilor făcute de fosta asistentă TV.

Sânziana Buruiană a precizat că fiica ei a sărit chiar de la a doua ședință de la platforma de 5 metri, fiind uimită când a văzut curajul de care a dat dovadă Isabela.

„Am dus-o pe fetița cea mare la sărituri în apă și a sărit de la a doua ședință de la cinci metri. A ajuns să îmi dea lecții de curaj, eu abia am sărit de la trei metri, când am fost la emisiune. În ritmul ăsta o să ajungă repede să sară de la zece metri. Este foarte bine performanța ei atât de rapidă plus că este ajutată și de faptul că are un instructor care este campion la sărituri și are de unde învăța și înțelege rapid. Chiar m-a lăsat mască cât de bine se descurcă!

Ce este drept și copiii sunt foarte curajoși la vârsta lor. Noi, oamenii mari, stăm să ne gândim când ne vedem sus, la trambulină, dacă să sărim sau nu. A ajutat-o mult pe Isabela și faptul că a fost și la gimnastică și mă refer la executarea unei sărituri corecte”, a declarat Sânziana Buruiană, pentru Click.

Fiica cea mică a fostei asistente TV a împlinit 3 ani

De curând, fiica cea mică a Sânzianei Buruiană a împlinit 3 ani, iar vedeta i-a organizat o petrecere fastuoasă micuței Antonia.

În cadrul unui interviu recent, Sânziana Buruiană a dat totul din casă și a povestit exact cum s-a desfășurat petrecerea aniversară, pe care a organizat-o în cinstea fiicei ei, Antonia.

„Am avut petrecerea celei mici care a împlinit trei anișori și sunt foarte obosită. Am avut două tematici: una Barbie cu prezentare de modă și încă o tematică cu Patrula Cățelușilor care sunt preferații ei. Fetele au purtat mai multe ținute la party și le-a stat foarte bine.

Pe lângă asta, Antonia a prezentat moda de ziua ei alături de fetițe micuțe de 4-5 anișori și a fost un moment special, inedit pentru cei prezenți. Le-am învățat de mici să poarte ținute de petrecere, mi se pare frumos până începe joaca măcar să fie prințese de ziua lor. Eu sunt genul acela de mamă în care nu aș putea ca eu să merg într-un loc super aranjată și ele nu” , a mai spus Sânziana Buruiană.

Sânziana Buruiană, alături de fiicele ei, Isabela și Antonia [Sursa foto: Facebook ]