Fiica cea mică a lui Adrian Minune și-a făcut iubit! Cum a reacționat. Adriana Simionescu, fiica cea mică a lui Adrian Minune, este în culmea fericirii! Fata manelistului este foarte îndrăgostită de iubitul ei. Cei doi fromează un cuplu de câteva luni bune, iar recent au fost împreună la mare.

Mezina familiei nu a putut să ascundă mult noua ei relație de Adrian Minune, iar când a venit momentul oportun, Adriana i-a dat tatăl lui său marele anunț.

„Mi-au trebuit două, trei, cinci, 30 de zile să-l anunț, pentru că l-am prins foarte greu. Să nu fie obosit, să nu fie stresat. A venit și pandemia. Foarte greu! Până la urmă l-am prins și i-am zis: «Tată, nu mai am 12 ani. Trebuie să-ți spun ceva, un secret. Stai liniștit, nu am spart vreo bancă, nu am făcut nimic. Vreau să-ți spun că este vorba de un băiat»”, au fost cuvintele Adrianei Simionescu, într-o emisiune televizată.

Săre bucuria fetei, Adrian Minune a reacționat pozitiv și a cerut o poză cu băiatul. În momentul de față, manelistul se înțelege de minune cu băiatul de care fata lui este îndrăgostită.

„«A, păi de ce nu zici așa tată? M-ai speriat!» Mi-a cerut o poză cu el, i-am spus cum îl cheamă și ce să vezi, acum sunt cei mai buni prieteni”, a declarat fata lui Adrian Minune.

Karmen Minune a petrecut un weekend de neuitat la mare, alături de soțul ei și câțiva prieteni de familie. Cei doi îndrăgostiți au decis să facă o escapadă pe litoral, fără fetița lor, pentru a se bucura unul de celălalt și au făcut-o! Într-una din nopțile petrecute în Mamaia, fata lui Adrian Minune a atras privirile tuturor și nu e de mirare, dacă ne uităm la felul în care era îmbrăcată. (Citeste si: Karmen Minune, client fidel la psiholog! „S-a terminat viața...”)

Până și soțul ei a rămas plăcut surprins, iar la un moment dat cei doi s-au filmat în ipostaze destul de intime. Mai exact, artista l-a atins pe Bogdan Căplescu în zona intimă în timp ce se sărutau cu patos și a filmat totul, iar apoi a urcat imaginile pe rețelele de socializare.

