Fiica cea mică a lui Adrian Minune, victima bullying-ului în copilărie. Adriana vorbește despre traumele prin care a trecut: „Am plâns mult”

Deși provine dintr-o familie celebră și foarte înstărită, acest lucru nu a scăpat-o pe Adriana Simionescu de traumele copilăriei.

Fiica cea mică a manelistului vorbește deschis despre perioadă în care era discriminată de colegii de la școală.

Adriana Simionescu: ”Eram la ora de sport și nimeni nu voia să facă echipă cu mine”

În cadrul unei emisiuni TV, vedeta, care se pregătește acum de nuntă, spune că viața ei de persoană publică nu a fost mereu una roz.

Dacă acum s-a obișnuit cu celebritatea și cu faptul că unii o plac, iar alții o critică, pe vremea când era doar un copil lucrurile nu stăteau deloc așa.

Atunci, mărturisește cântăreața, studia la o școală privată, unde colegii nu o voiau deloc în preajma lor. Adriana Simionescu spune că unii o vorbeau pe la spate, în timp ce alții nici măcar nu voiau să se apropie de ea. Motivul, subliniază ea, ar fi fost culoarea pielii sale.

Toate aceste acte ale copiilor, își amintește sora lui Karmen, au făcut-o să traverseze o perioadă foarte dificilă, în care suferința ei era la ordinea zilei, la fel și lacrimile care îi curgeau pe obraji.

Astfel că a ajuns în punctul în care a încercat să răspundă răutății tot cu răutate, însă nu a putut face astfel de acte, doar timpul și maturitatea ajutând-o să treacă și să înțeleagă tachinările colegilor de școală.

"Atunci când eram mică, eram la o școală de limbă engleză, privată, unde erau doar copii înstăriți.(...) Cred că undeva, unii dintre ei nu înțelegeau ceva bine din discuțiile părinților pentru că mereu aveau ceva și începeau să discrimineze. Să îți dau un exemplu. Eram la ora de sport și nimeni nu voia să facă echipă cu mine și cu o altă colegă din Israel fiindcă eram mai închise la piele și fiindcă eram negre. Îmi ziceau și că tata e regele manelelor, că mama are bani în păr, prostii de copii mici, care te marchează puțin.(...) M-a făcut să înțeleg că e ok să nu te placă toată lumea. Am plâns mult pe atunci, plângeam, iar apoi am încercat să răspund cu aceeași monedă, dar nu am putut, mi-am dat seama că nu vreau să fiu rea ca ei", a dezvăluit Adriana Simionescu, la un post TV.