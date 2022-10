Fiica cea mică a lui Vladimir Drăghia, diagnosticată cu septicemie. Alice Cavaleru, devastată în urma informațiilor primite de la medici: „Am simțit că mi se rupe inima în două”

In articol:

Alice Cavaleru și Vladimir Drăghia au devenit părinți pentru a doua oară în urmă cu puțin timp.

Doar că fericirea de a avea două fete în casă le-a fost imediat umbrită.

Despre acest aspect nu s-a știut nimic până acum, cei doi păstrând doar pentru ei clipele grele pe care le-au traversat.

Fiica cea mică a lui Vladimir Drăghia, diagnosticată cu septicemie [Sursa foto: Facebook]

Alice Cavaleru: ”Au fost momente grele care au părut o veșnicie”

Acum, pe Instagram, Alice a povestit pas cu pas cum fiica sa cea mică și-a petrecut jumătate din prima sa lună de viață prin spitale, acolo unde i s-a pus un diagnostic crunt.

Ea recunoaște că totul a fost atât de intens, iar ei ca părinți au fost la pământ, încât nimeni din cei apropiați nu au știut de problemele lor, nici măcar bunicii fetelor.

''Viața reală de mamă nu e ca pe Instagram, doar cu poze frumoase și multe inimioare. Viața de mamă e cu bune și rele. Viața mea cu Alegra a fost cu bune și cu rele încă de când s-a născut, dar partea mai puțin plăcută am prefera s-o țin doar pentru noi la momentul respectiv. Acum simt că pot împărtăși cu voi lucrurile groaznice prin care tocmai am trecut. Mi-a luat ceva timp să mă adun și să fiu pregătită să povestesc. Nici măcar prietenilor sau mamei mele nu am putut să le spun, pentru că simpla încercare de a pune în cuvinte, mă făcea să retrăiesc momentele alea dureroase”, a scris Alice Cavaleru în online.

Clipele de groază au început atunci când mezinei i s-a umflat fața, moment în care, la ceas de seară, mama sa a dus-o imediat la spital.

Acolo, după multe ore de așteptare, Alegra a primit și primul diagnostic, unul ce indica o infecție depistată foarte rar în cazul bebelușilor.

”Când avea Alegra două săptămâni, într-o seară, pregătind-o pentru somn, am sesizat că are fața umflată rău pe o parte. L-am anunțat pe Vladimir că plec la spital cu ea și am ieșit imediat pe ușă. A urmat cea mai lungă și urâtă noapte pe care o poate avea o proaspătă mămică. M-am internat cu ea în spital spre dimineață, după o noapte de așteptare. Făcuse o infecție pe glanda salivară. Diagnostic: parotidită infecțioasă, lucru foarte rar întâlnit la un bebeluș atât de mic”, a mai scris soția lui Drăghia.

Cinci zile, atât ar fi trebuit să stea cele două internate, timp în care Drăghia făcea naveta între spital și casă, acolo unde și Zora avea nevoie de el.

Însă, după ce tratamentul i-a fost administrat zile la rând, Alegra s-a confruntat cu o altă problemă. Acela a fost momentul în care Alice spune că a simțit că va claca.

Dar, după ce și-a dat seama că mezina are nevoie de ea, iar Zora o așteaptă acasă, în fața unui nou diagnostic, și mai dur, și a faptului că urma să mai petreacă șapte zile în spital, vedeta a luat o decizie radicală.

Ea spune că după ce s-a consultat cu mai multe cadre medicale, dar și cu soțul ei, a decis că este cel mai bine pentru fata ei dacă va urma tratamentul prescris de doctori de acasă.

Așadar, cele două au părăsit spitalul, dar în fiecare dimineață și în fiecare seară, atunci când micuței trebuia să i se administreze perfuzia cu antibiotic, mama și fiica făceau cale întoarsă.

Vedeta spune că a luat cea mai bună decizie, deși recunoaște că nu i-a fost deloc ușor, mai ales că teama ca Alegra să nu pățească ceva a însoțit-o la tot pasul.

”A doua zi, de dimineață, a început tratamentul cu antibiotic. Au fost momente grele care au părut o veșnicie și am simțit că am fost nevoită să mă lupt pentru fiecare clipă din acea noapte. Vladimir venea zilnic cu schimburi pentru noi, mâncare și tot ce aveam nevoie. Am făcut tot posibilul să rămân puternică pentru ea și să nu pierd laptele. Zilele treceau greu, nopțile și mai greu, dar măcar ea se simțea din ce în ce mai bine.

După cinci zile de tratament, cu o zi înainte să plecăm acasă, au venit rezultatele analizelor: septicemie. Infecția ajunsese în sânge. Urma să mai stăm șapte zile în spital. Alegra trebuia să primească un alt antibiotic conform antibiogramei. Am ascultat vorbele doctorului aproape înghețată.

Îmi doream doar să fie ea suficient de puternică să treacă cu bine peste acest hop. După ce a ieșit doctorul din salon, m-am dezmeticit și am realizat că asta înseamnă încă șapte zile fără Zora. Am simțit cum mi se rupe inima în două. Să fii mamă de doi copii și să poți sta doar lângă unul. Am cedat și în sfârșit am plâns. Mă simțeam captivă în acel salon, mă temeam pentru binele puiul meu mic și pentru inima frânta a celui mare.

Știu prea bine ce înseamnă dorul de mamă. M-am privit în oglindă și am văzut că făcusem o reacție urâtă pe piept, gât și maxilar, ca un fel de erupție. Atunci mi-am dat seama că trebuie să-mi revin, să fiu puternică, pentru că doar așa vom trece cu bine peste. Intuiția mi-a spus să plecăm din spital. Antibioticul trebuia administrat dimineața și seara într-o perfuzie de o oră și ceva, așa că m-am gândit că am putea pleca acasă dacă aș găsi unde să mergem pentru administrarea tratamentului de două ori pe zi.

Vladimir mi-a spus că are încredere în orice decizie aș lua, așa că am dat câteva telefoane și am primit încurajările de care aveam nevoie pentru a merge mai departe. Am fost norocoasă că am reușit să ajung la oamenii care mă puteau ajuta, iar a doua zi, când a venit doctorița care se ocupă de cazul Alegrei și m-a susținut și mi-a spus că așa ar face și ea”, povestește Alice.

Însă, odată ajunsă acasă lucrurile s-au complicat din nou în familia lor. Și asta pentru că, pe lângă faptul că mezina trebuia atent supravegheată și dusă la spital de două ori pe zi și fiica cea mare a cuplului-vedetă a avut nevoie de îngrijiri.

În rolul de mamă a două fete, una răcită și altă bolnavă, Alice Cavaleru spune că s-a descurcat cu greu, dar nu a avut încotro, iar rezultatele finale ale analizelor i-au arătat că a meritat tot efortul pe care l-a depus pentru fetele sale.

”Am mers acasă, dar nu a fost deloc ușor. Zora răcise destul de rău între timp și trebuia să am mare grijă de ea. Alegra fiind deosebit de sensibilă în perioada administrării tratamentului. Am mers la tratament în fiecare dimineață și seară, șapte zile, iar într-un final rezultatele au ieșit bine'', a completat proaspăta mămică.

Cum se simte acum mezina familiei

Acum, după tot chinul și stresul prin care au trecut, când gândurile negre și frica au dispărut, Alice Cavaleru spune că neplăcuta experiență a apropiat-o și mai mult de cea de-a doua sa fiică.

Și mai conștientă acum de cât de greu le este părinților care au copii bolnavi, vedeta spune că nu există în lume o putere și o dorință mai mare decât cele pe care le poate avea o mamă care luptă pentru copilul ei.

Tocmai de aceea și ea, când simte că nu mai poate, este sigură că acela este momentul când ar face imposibilul să devină posibil pentru binele celor două fiice pe care le are cu Vladimir Drăghia.

''Acum, Alegra, este în sfârșit bine. Simt că experiența prin care am trecut amândouă, la atât de puțin timp după ce am ținut-o în brațe pentru prima dată, ne-a apropiat și mai mult. Are o lună de viață, iar jumătate din acest timp am avut inima cât un purice pentru puiul meu.

Această experiență m-a făcut să mă gândesc la toate mamele care au trecut sau trec prin momente grele alături de copiii lor. Mereu când sunt întrebată dacă mai pot, dacă sunt obosită, dacă am apucat să dorm, în mintea mea răspunsul e mereu același: pentru copilul meu aș face înconjurul lumii de câte ori ar fi necesar. Puterea unei mame este infinită și mă bucur că după tot ce am trăit, pot să vă las aici povestea noastră de încurajare'', a mai adăugat Alice Cavaleru, pe rețelele de socializare.