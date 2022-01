Fiica Cristinei Cioran, din nou la spital! Ce s-a întâmplat cu Ema, la scurt timp după ce s-a vindecat de COVID: „Copilul nu putea să respire!”

In articol:

Abia ce se vindecase de infecția cu COVID-19, însă micuța Cristinei Cioran a ajuns din nou pe mâinile medicilor. Din nefericire, sărbătorile nu au fost prea plăcute pentru blondină și Ema, asta pentru că amândouă au ajuns să fie infectate cu COVID-19, iar acum, fiica vedetei s-a ales cu o bronșiolită.

Cristina Cioran: ”S-a schimbat starea copilului de la o oră la alta”

În cadrul unei emisiuni TV, Cristina Cioran a povestit pe îndelete episodul neplăcut prin care a trecut chiar în preajma sărbătorilor. Vedeta și fiica sa se pregăteau să petreacă Crăciunul alături de mama blondinei la Constanța, însă actrița a sesizat că micuța ei tușea continuu, motiv pentru care a decis să meargă la spital cu fiica sa.

”A doua zi de Crăciun era un pic fornăită. După-amiază însă a început să respire greu. Am zis: ”gata, mamă mă duc la spital!” Să știți că la o vârstă așa de mică, la orice semn cât de mic mergi imediat la spital. S-a schimbat starea copilului de la o oră la alta. Acest Covid ne-a lovit fix de Crăciun”, a declarat Cristina Cioran în cadrul unei emisiuni TV.

În drumul spre unitatea spitalicească, Cristina a aflat că spitalul suport pentru COVID-19 nu mai există în Constanța, așa că a mers până la Medgidia. Cele două au stat două zile internate în unitatea spitalicească din Medgidia, apoi vedeta a cerut transferul la un spital din București, urmând să fie externate pe data de 29.

Cu stupoare am aflat că spitalul Covid din Constanța nu mai există. Spital Covid era doar la Medgidia. Acolo odată ajunse eram singurele paciente de pe etaj, era și Crăciunul. Eu seara la Medgidia eram negativă, culmea. A doua zi, am ieșit pozitivă. La Medgidia am stat două zile. Am cerut transfer la București, la Grigore Alexandrescu. Pe 29 ne-au externat!”, a mai povestit actrița.

Ema și Cristina Cioran au făcut Revelionul în izolare

Din nefericire, vedata și micuța ei de șase luni au petrecut noaptea dintre ani în izolare, doar ele două, asta pentru că tatăl Emei ieșise negativ la testarea COVID-19. Pe data de 7 ianuarie, Cristina și fata sa au ieșit din carantină, apoi a doua zi, vedeta a sesizat că Ema nu poate respira bine.

Potrivit investigațiilor, Ema ar fi făcut bronșiolită, însă acum este bine, iar starea sa de sănătate este bună, conform declarațiilor Cristinei Cioran.

„Revelionul l-am făcut în izolare, doar noi două. Tatăl ieșise negativ la teste. Am ieșit din izolare pe 7 ianuarie și pe 8 ianuarie copilul nu putea să respire! Iar m-am dus la spital. Pac fă iar bagajul de internare...avea o bronșiolită, s-ar părea. Dn fericire, acum e bine! Ema va face peste o săptămână șase luni.E zdrahoaică. Recuperează!”, a adăugat actrița.

