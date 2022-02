Fiica Elenei Udrea este o domnișoară în toată firea! Cât de mare a crescut Eva Maria / FOTO

In articol:

Elena Udrea și partenerul ei de viață, Adrian Alexandrov, trăiesc o poveste de dragoste de aproximativ 6 ani și se mândresc de fiecare dată cu frumoasa lor fiică în vârstă de 3 ani, Eva Maria.

Se pare că micuța deja începe să-i calce pe urme mamei sale în ceea ce privește stilul vestimentar. Este o adevărată fashionistă încă de la această vârstă, iar mama ei este tare mândră de micuță.

Adrian Alexandrov a luat pe toată lumea prin surprindee după ce a postat pe Instagram o iamigne cu fiica sa. Putem observa că micuța are deja gusturi destul de bune atunci când vine vorba de haine, fiind asortată din cap până în picioare.

Tatăl ei a scris și un mesaj alături de fotografie, „Alexandrova”, semn că este tare mândru de fiica lui, Eva Maria.

Fiica Elenei Udrea [Sursa foto: Instagram]

Elena Udrea, urare specială de ziua de naștere a iubitului ei

Elena Udrea se consideră o femeie împlinită din toate punctele de vedere. În ciuda gurilor rele care nu au crezut în relația lor din cauza diferenței de vârstă care există între ei, cei doi se iubesc fără să aplece urechea la astfel de răutăți.

Cu ocazia zile de naștere a iubitului ei, Elena Udrea a postat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare prin care și-a exprimat dragostea față de partenerul său.

„La mulți ani, iubitul meu!?❤️? Să rămâi așa cum ești, mereu pozitiv, de încredere, sensibil, discret, tandru, familist, plin de dragoste, un partener, un iubit și un tată minunat! Să ai o viață frumoasă, așa cum meriți! P.S. Și să rămâi mereu tânăr, chiar dacă azi ai împlinit jumătate din 70 de ani!?❤️”, a scris fostul politician pe Facebook.

Ce diferență de vârstă este între Elena udrea și Adrian Alexandrov

Elea Udrea are 48 de ani, iar iubitul ei are 35 de ani. Cu toate acestea, nimic nu poate sta în calea dragostei lor. Cei doi sunt dovada vie a faptului că vârsta este doar un număr. În cadrul unui interviu, Adrian Alexandrov a vorbit despre această diferență de vârstă care există între el și partenera sa de viață.

„Vârsta este un impediment pentru cei care aleg să-și trăiască viața după gurile altora. Nu e o diferenţă de vârstă atât de mare, doar 10-11 ani diferenţă între noi, eu mă consider un om matur care are ce învăţa de la o femeie ca Elena, pentru că are experienţă de viaţă destul de mare. Ne sprijinim unul pe celălalt", aspus Adrian.

