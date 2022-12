Fiica lui Adrian Minune urmează să nască anul viitor, dar nu știe sexul bebelușului! Superstiția în care crede Adriana Simionescu: „Așteptăm să aflăm”

In articol:

Mai sunt doar câteva luni până când fiica cea mică a lui Adrian Minune va deveni mămică, dar tânăra nu a aflat nici până acum sexul bebelușului.

Adriana Simionescu a mărturisit că a lăsat totul pe mâinile surorii sale, care știe deja rezultatul ecografiei și care îl va împărtăși cu cei apropiați la momentul potrivit.

Citește și: Adriana Simionescu a ales părinții spirituali pentru botez și nuntă. Decizia artistei era cumva de așteptat: „Mi-am dorit să aibă o nașă care să îl iubească din suflet”

Adriana Simionescu, nerăbdătoare să afle dacă va fi mămică de fetiță sau de băiețel: "Karmen știe, așteptăm"

Adriana Simionescu trăiește emoții greu de descris în cuvinte. Fiica cea mică a lui Adrian Minune a fost la control, iar medicul i-a dezvăluit că sarcina decurge foarte bine, însă nu a aflat până acum dacă va avea fetiță sau băiețel. Tânăra susține că doar sora ei știe sexul bebelușului, pentru că aceasta se va ocupa de petrecerea de gender reveal.

Până atunci, rezultatul ecografiei este pe mâini bune, spune Adriana, care mărturisește că familia ei ține cont de superstiții, în astfel de situații: "Sunt super liniștită pentru că tocmai ce am fost la doctor și am aflat că bebe este complet sănătos! Ca viitoare mămică am foarte multe emoții pentru că, de fapt, niciodată nu ești cu adevărat pregătit pentru asta și nimeni nu se naște învățat să facă asta. Cu toate astea, am mai avut grijă de Sofi, nepoțica mea, fetița lui Karmen, cât a fost bebe, de alți copii din familia noastră și știu că nu este ceva ce nu se poate face.

Citeste si: “Este gravidă!” Fiica Oanei Roman, în culmea fericirii după ce a aflat că familia ei se mărește- kfetele.ro

Citeste si: Ion Roșu,unul dintre cei mai apreciați angajați ai Clubului Sportiv Viitorul Vaslui, a murit- bzi.ro

Sarcina decurge foarte bine, sunt și zile în care nu mă simt ok, dar îmi revin. Nu știu eu, Karmen știe, dar suntem superstițioși așa că, dacă o întrebi, nu îți va spune! (…) Așteptăm să aflăm sexul copilului și mai apoi ne gândim la cameră.", a declarat Adriana Simionescu, pentru ciao.ro.

Adriana Simionescu [Sursa foto: Instagram]

Fiica cea mică a lui Adrian Minune și-a dorit să fie mămică tânără

De când a aflat că este însărcinată, viața Adrianei Simionescu s-a schimbat complet. Tânăra a mărturisit că întotdeauna și-a dorit să fie o mămică tânără, iar acum visul i s-a împlinit, în sfârșit: "Sunt foarte fericită! Mereu mi-am dorit să fiu o mămică tânără! Uite cum sună! Eu 30 de ani, copilul meu, 10! Eu 38 copilul meu 18! Chiar tare!

Citește și: Ce s-a schimbat viața Adrianei Simionescu, după ce a rămas însărcinată: „Îmi e cam greu să mă obișnuiesc”. Fiica cea mică a lui Adrian Minune nu s-a sfiit să recunoască

Nicu (n.r. logodnicul ei) este sprijinul meu. El este cel mai frumos loc în care m-am aflat vreodată, cea mai caldă zi de Iulie, cel mai bun prieten și iubirea vieții mele. Sunt sigură că va fi un tată perfect.", a mai spus Adriana Simionescu, pentru sursa citată.