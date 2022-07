Fiica lui Brigitte Pastramă, Sara, nu a reușit să intre la liceul dorit. Reacția brunetei când a aflat

In articol:

Recent, Sara, fiica cea mică a lui Brigitte Pastramă, a împlinit vârsta de 15 ani, iar adolescenta a susținut și examenul de capacitate, în urma căruia a reușit să obțină o notă bună, spune ea. Din nefericire, fata brunetei a aplicat la un liceu din Capitală, însă nu a fost admisă, iar în cadrul unui interviu, tânăra a vorbit despre acest subiect.

Sara a specificat că mama sa nu s-a supărat deloc, ba din contră, Brigitte chiar a încercat să găsească o soluție pentru a-și ajuta fiica, fapt care i-a reușit. Sara a declarat că mama ei s-a ocupat să o transfere la un liceu privat din București și tot ce a i-a mai rămas de făcut este să plătească o sumă de bani pentru a fi acceptată în respectiva instituție.

“Nu, nu am intrat (n.r. la liceul unde își dorea). Am luat o notă destul de bună și am intrat la un liceu foarte prost. Am intrat la un liceu cu 3 note mai mici decât nota pe care am luat-o eu. Acum o să mă duc la un liceu privat pentru că nu sunt deloc fericită cu liceul la care am intrat. M-am dus zilele acestea de la școala unde am fost și acum trebuie doar să mă duc la școală și să plătească mama suma. Așa mă transfer, mă înscrie, a declarat Sara, fiica lui Brigitte Pastramă, pentru Ego.ro.

Citeste si: Florin Pastramă deține tot accesul la banii făcuți de el și Briggite. Dezvăluiri nebănuite: „Eu țin banii acasă, eu iau încasările”

Citeste si: „Am fost obligat să o îngrop ca un câine, într-un sac!" Aurel Pădureanu i-a făcut Corneliei Catanga un cavou din marmură în valoare de 8.500 de euro- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Cât despre cariera pe care ar vrea să o urmeze, Sara a mai precizat că ar dori să aplice la Facultatea de Drept, pentru a deveni notar.

“Vreau să dau la Facultatea de Drept, să mă fac notar. Dar nu știu acum cum o să meargă. O să încerc. Nu prea aș vrea să plec (n.r. din țară), dar, între timp, poate o să mă mai răzgândesc. Nu știu sigur”, a mai povestit Sara.

Sara, declarații neașteptate la împlinirea vârstei de 15 ani

Chiar în ziua când a împlinit vârsta de 15 ani, Sara a făcut o serie de declarații neașteptate despre mama sa, menționând ce interdicții i-a pus cea care i-a dat viață, de când este adolescentă.

Citeste si: Cum s-au împăcat, de fapt, Brigitte și Florin Pastramă! Gestul neașteptat făcut de soțul ei: „Am rămas șocată. Era să mă preling pe jos”

Adolescenta a specificat că Brigitte Pastramă este destul de strictă, în special când vine vorba despre ieșirile nocturne, asta pentru că Sara are o oră de intrat în casă, de la care nu se abate, respectiv 22.00-23.00.

“Nu mă lasă să fac foarte multe. Să ies afară seara, mă lasă să ies afară până la 22.00-23.00 maximum. Nu prea mă lasă să dorm la prietenele mele acasă, abia m-a lăsat ieri, de ziua mea. Cam atâta nu mă lasă. Nu mă lasă să plec altundeva, în alt oraș, fără să fie și ea cu mine”, a mai spus Sara, pentru aceeași sursă.

Florin Pastramă, Brigitte Pastramă, Sara și Robert [Sursa foto: Instagram]