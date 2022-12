Fiica lui Bursucu a dat milităria jos din pod cu tatăl ei! Ce îl pune micuța pe prezentatorul TV să facă în fiecare seară: "Așa a decis fii-mea" | EXCLUSIV

In articol:

Adrian Cristea, alias Bursucu, este un om de televiziune născut la data de 27 februarie 1987, în București. Acesta și-a început cariera în televiziune ca și coregraf, iar mai apoi a devenit prezentator TV. Încă de mic, Bursucu a fost pasionat de lumina reflectoarelo r, iar părinții săi l-au înscris la grupul Meloritm de la Palatul Copiilor din București.

Ce face Bursucu de sărbători?

La vârsta de 7 ani, acesta a început să cocheteze cu televiziunea, fiind cooptat într-o serie de apariții în emisiuni, dar și în concertele de la Sala Palatului.

Bursucu a stat de vorbă cu WOWbiz înainte de sărbători și ne-a dezvăluit cum petrece. Bine, petrece e mult spus, pentru că prezentatorul TV a ales odihna și recreerea.

"Stau acasă cu familia, de Ajun îl aștept pe Moș Crăciun. Eu ca eu, dar fiică-mea aia mică e topită să îl vadă, după care pe 15 masă în familie, iar de revelion ce o să fac? Bravo, stau în România. După patru anu de zile stau aici, numai plec. În ultimii 3-4 ani am tot fost plecat, de data asta am zis 'Gata, stau acasă'. Nu fac nimic special. Eu nu sunt cu nimic special față de cei de acasă. Eu sunt un om normal, cu familie, liniștit, în banca mea, mănânc caltaboș lebăr, șorici. Bine, se vede că mănânc șorici.", a declarat Bursucu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Citeste si: HOROSCOP pentru NOUL AN 2023! Ce previziuni oferă noul an pentru toate zodiile!- kfetele.ro

Citeste si: Carmen Tănase, la un pas de moarte.“Paralizie de la gât în jos!”- bzi.ro

Ce își dorește Bursucu de la Moș Crăciun?

Bineînțeles că și Bursucu a fost întrebat ce își dorește de Moș. Prezentatorul TV nici nu a stat pe gânduri și a răspuns imediat, în modul lui caracteristic, adică foarte glumeț.

"Ce vreau eu nu se poate pune sub brad, că e și mare și...Lasă să aducă ce știe el. De la o vârstă...Eu am o vorbă. Sănătate vrem de la Dumnezeu, Moș Crăciun să ne aducă niște lucruri să ne bucurăm de ele, o brățărică, un cesuleț, o ceva. Așa că de la o vârstă mămică, dacă îți aduce sănătate, că am ajuns la vorba colegilor, e mai bună decât toate. Acum sincer, două trei brățări, un ceas. Nu știu dacă aude Moșul, dar faceți voi tot posibilul.", a mărturisit Bursucu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

De vrut vrea cadou, dar oare a fost suficient de ascultător și de cuminte? Așa am aflat și ce îi face fiica lui în fiecare seară. Se pare că nu e de joacă cu micuța lui Bursucu.

"Reporter WOWbiz: Ai fost cuminte?

Bursucu: Eu? Vai de capul meu. În fiecare seară la 22:30 sunt în pijamale, că vreau nu vreau dorm. Așa a decis fii-mea. Mă pun în pat, stau cuminte. Îți spun sincer. Și la campionatul mondial de anul acesta au fost meciuri pe care nu le-am prins până la final. Deci mai cuminte de atât...Mă spăl pe dinți dimineața și seara, mă spăl pe ochi, îmi calc hainele, le spăl, sunt aranjat, ce vrei mai mult de atât.", a mai spus Bursucu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!