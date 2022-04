Fiica lui Florin Salam, pe patul de spital. La ce intervenție a fost supusă Betty: ”A fost o necesitate, nu un moft”

In articol:

Betty Vișănescu a lipsit puțin din mediul online, iar cei care fac parte din comunitatea sa s-au îngrijorat imediat. Absența de pe rețelele sociale a fost de câteva ore bune, pentru că ulterior artista a revenit în atenția tuturor, însă, a făcut-o de pe patul de spital.

Inițial, fiica lui Florin Salam și-a îngrijorat fanii, însă, după primele explicații date de tânăra mamă, s-a aflat și care este motivul pentru care se află internată.

Fiica lui Florin Salam și-a pus silicoane

La doar 21 de ani, Betty s-a lăsat pe mâna medicului estetician și a optat pentru o intervenție despre care a mai tot vorbit în spațiul public. Concret, Betty și-a pus silicoane. Direct de pe patul de spital, la scurt timp după intervenție, bandajată și cu pungi de gheață pe piept, artista spune că a luat această decizie de nevoie, ci nefiind vorba doar despre un moft.

Pentru că a născut în anul 2018, soția lui Cătălin Vișănescu, din dorința de a se simți bine în pielea sa, a ales acum să își facă această „îmbunătățire”.

După ce, subliniază ea, a calculat bine situația, s-a informat și a ales cel mai bun medic din domeniu.

”Sunt bine! Vă mulțumesc pentru mesaje! A fost totul bine, iar eu am avut parte de cea mai bună îngrijire din partea asistentelor și a medicului. Astăzi am avut o intervenție chirurgicală, este vorba despre o mastopexie cu implant mamar, iar eu sunt foarte mulțumită. Sunt foarte bucuroasă că mi-am împlinit în sfârșit această dorință. Am stat multă vreme să mă gândesc dacă doresc să-mi fac această intervenție, însă a fost o necesitate, nu un moft, dar bineînțeles că schimbă și fizicul în mai bine”, le-a spus Betty Vișănescu fanilor de pe Instagram.

Cu zâmbetul pe buze, mândră că operația a decurs bine și cu gândul la noul bust, bruneta spune că modificările prin care a trecut de când este mamă, fizic vorbind, se văd pe corpul ei, iar acest lucru a nemulțumit-o și a făcut-o să ia această decizie.

”Când ești mamă, corpul ți se modifică, iar eu fiind o mamă tânără, aleg să am grijă de mine și să arăt întodeauna cum âmi place, ca să mă pot simți femeie. Am ales un doctor bun și sunt tare mulțumită”, a mai adăugat fiica lui Florin Salam.