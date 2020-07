Fiica lui Florin Salam, declarație surprinzătoare despre Jador!

In articol:

Fiica lui Florin Salam vorbește în premieră despre Jador! În mod paradoxal, după o...dispută pe internet cu Abi Talent, Florin Salam a râs când a fost întrebat dacă a ascultat hitul internetului, ”Dau moda”, interpretată de Lino Golden și Jador, cu vizualizări de peste 50 de milioane pe You Tube.

Fiica lui Florin Salam vorbește în premieră despre Jador! ”Uite cum e melodia asta, mă scuzați că o spun”

Salam nu s-a sfiit să ironizeze piesa și...interpreții. ”Cânt eu melodii d-astea?… prostii?… nu prea cânt eu! Voi nu știți că eu nu cânt cu… Uite cum e melodia asta, mă scuzați că o spun, asta cu ”tanga”. Eu n-am cum să cânt o melodie cu ‘tanga” în viața mea. Păi când o fi ceva, mă dezbrac eu direct și fac vizualizări d-astea”, a mai spus Florin Salam.

Florin Salam condamnă melodiile interpretate de Jador! Ce replică i-a dat manelistul

Fiica lui Florin Salam vorbește în premieră despre Jador! După ce Salam a făcut live-ul în care condamnă versurile cântate și de Jador, fostul concurent de la ”Puterea Dragostei” a luat și el atitudine și a făcut o serie de afirmații care îl ”atingeau” pe ”Regele manelelor”.

”În ultimul timp au avut loc câteva dispute pe prezența mea pe locul 1 în trending. Eu nu vreau să mă dau mare, nu sunt nimic mai mult decât ceea ce știți voi că sunt, N-am făcut decât să muncesc, am crescut într-o familie modestă, nu fac decât să muncesc, să ofer familiei mele un trai mai bun. Nu vreau decât să muncesc să am ce să mănânc. Nu vreau bogății, nu vreau decât să muncesc ce îmi place și nu vreau să fac averi. Îmi cer scuze decă am deranajat cu prezența mea pe locul 1. Sunt legende în țara asta care merită ză fie pe locul 1 dar voi decideți cine e pe locul 1 și vă mulțumesc”, a explicat Jador pe Youtube. Iar cu replica asta, manelistul a sperat că a închis discuțiile pe care le-a avut, de la distanță, cu Florin Salam.

Fiica lui Florin Salam vorbește în premieră despre Jador! ”Nu aș spune Nu, aș încerca”

Fiica lui Florin Salam, declarație surprinzătoare despre Jador! Ca o ironie a sorții, la o lună și jumătate de la disputa verbală indirectă dintre celebrii maneliști, întrebată dacă ar veni Jador la ea și ar întreba-o dacă ar vrea să facă un duet cu el, Betty, fiica artistului, a fost mai mult decât sinceră. ”Mie, în primul rând, îmi place să cunosc omul atunci când cânt cu el. Nu îl cunosc pe el, nu am vorbit niciodată, dar din ce am văzut, pare un băiat foarte de treabă și la locul lui. Mi se pare familist, extrem de sincer, iar mie îmi plac oamenii sinceri și realiști! În ziua de azi, contează foarte mult. Nu aș spune Nu, aș încerca...Aș zice...hai să încercăm, să vedem ce iese și dacă iese ceva frumos, facem”, a comentat Betty Stoian pentru WOWbiz.ro!