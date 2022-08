Fiica lui Gabi Luncă a rămas cu un regret imens, după moartea artistei! Gândul care nu-i dă pace Rebecăi Onoriu: "În ciuda tuturor încercărilor mele, nu am reușit să aflu"

In articol:

A trecut mai bine de un an de la moartea lui Gabi Luncă, însă familia acesteia nu se poate obișnui nici acum cu lipsa artistei. Rebeca Onoriu, una dintre fiicele cântăreței, a rămas cu un regret imens după moartea mamei sale!

Citeste si: Ultimele clipe din viața lui Gabi Luncă! Una dintre fiice voia să se infecteze pentru a putea intra pe secția unde era mama ei: „Să ajung pacient ATI ca să pot fi lângă măicuța mea”

Rebeca Onoriu, mâhnită că nu și-a cunoscut niciodată bunica maternă

La aproape un an și jumătate de la moartea lui Gabi Luncă, Rebeca Onoriu dezvăluie că are un gând ce o macină puternic. Fiica artistei a povestit că ea și surorile ei au încercat din răsputeri să afle cine a fost bunica lor maternă, în contextul în care Gabi Luncă nu a cunoscut-o niciodată pe cea care i-a dat viață. Toate căutările au fost, însă, în zadar: "În ciuda tuturor încercărilor mele, nu am reușit să aflu nici măcar o singură fotografie în care să știu cu siguranță că apare bunica. Nici măcar anumite indicii pentru un portret-robot nu am reușit să descoperim!", a declarat Rebeca Onoriu, pentru impact.ro.

Citeste si: ,,Nu cred în diete.” Maurice Munteanu a slăbit 23 de kilograme- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Gabi Luncă, alături de fiicele ei [Sursa foto: Facebook]

Fiicele lui Gabi Luncă vor să organizeze un festival în memoria părinților

Rebeca Onoriu a dezvăluit că ea și surorile ei au de gând să organizeze un festival în memoria mamei și a tatălui lor, care va purta

numele celor doi:

Citeste si: Rebeca Onoriu nu poate trece peste pierderea mamei. Ce mesaj a publicat la un an de la moartea lui Gabi Luncă: ”Dumnezeu a iubit-o mai mult”

Singura rugăminte pe care o avem față de ceilalți interpreți e să nu înregistreze melodiile mamei. Le pot cânta, dar nu și înregistra! Nu e vorba despre vreo răutate a mea sau a surorilor mele, dar e vorba despre ceea ce ne-a rămas de la părinți. Or, la așa ceva nu renunță nimeni, nicăieri pe lumea asta!", a mai spus Rebeca Onoriu, pentru sursa amintită.

Gabi Luncă și Ion Onoriu [Sursa foto: Facebook]