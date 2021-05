Fiica lui Gabi Luncă, gest emoționat în memoria părinților! Va îndeplini ultima dorință a mamei sale

In articol:

A trecut aproximativ o lună de la moartea tragică a Gabrielei Luncă, una dintre cele mai cunoscute interprete de muzică lăutărească din România. Cântăreața a murit din cauza infectării cu noul coronavirus. Rebeca Onoriu, fiica lui Gabi Luncă, a făcut o dezvăluire emoționantă.

În memoria părinților ei, ea va trece peste câteva zile la religia penticostală. Era una dintre cele mai mari dorințe ale mamei sale, pe care a tot amânat-o. Fiica celebrei artiste speră că se va apropia și mai mult de Dumnezeu.

„Acum a devenit și cea mai mare dorință a mea și știam că o să vină momentul acesta, doar că nu știam când. Cumva am tot amânat. Acum o lună i-am promis mamei. I-am promis că mă voi boteza fără să-mi ceară dânsa, a plâns de fericire, cum făcea de fiecare dată când o îndemnam: „hai să ne rugăm, hai să cântăm o cântare. Era uimită de dorința mea și acum cu botezul, fără ca să-mi ceară, i-am spus, s-a bucurat și acum urmează să îndeplinesc ce am promis. Cumva, prin botezul acesta îmi oficializez relația cu Dumnezeu. Nu sunt străină de astea, eu m-am născut într-o familie de creștini practicanți, cu ținerea de post, facerea de bine, cumva nu mi-e greu. Doar că am amânat să-mi iau angajamentul ăsta”, a spus Rebeca Onoriu pentru un post de televiziune.

Rebeca Onoriu, gest suprem în memoria părinților ei decedați

Citeste si: Loredanei Chivu i-au „putrezit” fesele! Imagini șocante cu posteriorul siliconat al blondei- bzi.ro

Ce s-a întâmplat la câteva zile după înmormântarea lui Gabi Luncă! Familia este revoltată

Rebeca Onoriu, fiica lui artistei Gabi Luncă, a mărturisit că familia ei a fost contactată de mai mulți artiști din România. Scopul apelurilor a fost de a cere drepturile de autor asupra pieselor cântate de Gabi Luncă de-a lungul vieții. Fiica interpretei de muzică lăutărescă a refuzat cererile artiștilor.

Citeste si: Estera, fiica cea mare a lui Gabi Luncă, a dezvăluit cum s-a desfășurat înmormântarea mamei ei: ”Am reușit să învingem sistemul”

„Am fost contactată de mai multe persoane cu dorința de a realiza propriile interpretari ale cântecelor mamei mele. Sunt ale noastre și reprezintă marele tezaur moștenit de la părinții noștri. Nu doar ca este prematur să discut acest aspect cu cineva, dar eu, momentan, nu doresc ca aceste piese de tezaur, cantecele parinților mei, să fie interpretate de altcineva, mai cu seama înregistrate!”, a spus Rebaca Onoriu pentru Spynews.ro.