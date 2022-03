Fiica lui Irinel Columbeanu, speriată de când tatăl ei a suferit un AVC! Ce a făcut după ce a aflat ce se întâmplă cu afaceristul?

In articol:

Irinel Columbeanu și fiica lui, Irinuca, au o relație extrem de specială, chiar dacă se află în părți diferite ale globului. Copila a fost foarte afectată de problemele de sănătate cu care s-a confruntat fostul milionar de la Izvorani și, deși se află la zeci de mii de kilometri de el, a încercat să-l susțină prin vorbe frumoase.

De asemenea, copila este extrem de mândră de tatăl ei, care a scos două cărți în care și-a povestit întreaga viață. Aceasta a așteptat cu sufletul la gură să pună mâna pe ultimul volum scris de Irinel.

„Irina era tare bucuroasă. Tocmai ce primise de la curier cartea trimisă de mine cu dedicație și era mulțumită că avusese un pic de timp să se și uite pe codul QR de la pagina 248.

I-a plăcut foarte mult că astfel a putut și ea să își revadă botezul, a fost foarte curioasă ce ar mai putea vedea prin celălalt cod QR, cel precedent, de la pagina 241, și i-am explicat că astfel va putea să urmărească aproximativ 16 minute din prezentarea amănunțită a fostei mele mașini Rolls -Royce, filmată în curtea vilei de la Izvorani prin ianuarie 2007, după ce pe Irina de-abia ce o adusesem cu Monica acasă la vilă, într-un coșuleț, de la spitalul Elias, unde se născuse și unde eu tocmai ce am fost operat, amintindu-mi și de mama mea, ce tot acolo s-a prăpădit", a declarat Irinel Columbeanu pentru Click! .

Irina Columbeanu, îngrijorată pentru tatăl ei

Recent, Irinel a trecut printr-o operație extrem de complicată și delicată, după ce a suferit al doilea AVC din viața sa. Micuțaa s-a îngrijorat enorm pentru el și a început să se documenteze și să-i dea tatălui ei rețete cu mâncăruri sănătoase.

De asemenea, ori de câte ori are ocazia, Irinuca nu ezită să-și întrebe tatăl cum se simte, speriată fiind de ce i s-ar putea întâmpla.

„Irina m-a întrebat, de asemenea, ce mai mănânc și mi-a arătat și dat câteva sfaturi ce și cum să gătesc ca să mănânc sănătos, legume. E un copil special, foarte atent și foarte grijuliu de când a aflat de problema mea de sănătate", a mai declarat acesta pentru sursa menționată aterior.

Irinel Columbeanu, mesaj hilar pentru fosta soția

Fostul milionar de la Izvorani le-a trmis câte un volum din noua sa carte atât fiicei, cât și fostei sale soții. Pentru ambele a avut câte un mesaj special.

„ Fiicei mele Irina, În așteptarea apariției tale, at least în cel de-al doilea volum și forever in my heart (pe vecie în inima mea n.r)”, i-a scris Irinel Columbeanu fiicei sale.

Pentru Monica Gabor, cea care i-a fost soție și i-a dăruit și singurul copil, Irinel Columbeanu a avut o altă abordare, una plină de umor. Acesta i-a scris un mesaj care cu siguranță a făcut-o să râdă.

„Monicăi, Împreună cu cele mai curate și sincere gânduri ale mele. P.S.: Cam pe la pagina 187, de-abia veneai pe lume:))”, i-a scris Iri Monicăi Gabor.