Fiica lui Mihai Gâdea s-a lansat în muzică. Karina a scos prima ei melodie: "M-ai bucurat cât pentru toată viața"

Mihai Gâdea este un tată mândru. Fiica lui, Karina, a decis să se lanseze recent în muzică, cu o piesă compusă chiar de ea, în limba engleză.

Mihai Gâdea: "Tu, iubita mea Karina, m-ai bucurat cât pentru toată viaţa!"

Mihai Gâdea a postat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, după ce fiica lui a scos prima melodie. Prezentatorul TV a dezvăluit că piesa interpretată de Karina este a fost compusă chiar de ea, în limba engleză. Mai mult, tânăra este și protagonistă în propriul clip: "Orice părinte îşi doreşte ca puiul lui să fie fericit. Astăzi, însă, tu, iubita mea Karina, m-ai bucurat cât pentru toată viaţa!

Karina, fiica lui Mihai Gâdea [Sursa foto: Captură YouTube]

Sunt atât de mândru încât un milion de postări pe orice reţea de socializare n-ar reuşi să cuprindă ce m-ai făcut să trăiesc astăzi! Ai compus o piesă, ai regizat un clip cu talent și mult suflet! "START" este pe repeat acasă, în mașină şi la birou! Felicitări, iubita mea!", a scris Mihai Gâdea, pe contul personal de Facebook.

Mihai Gâdea și fiica lui [Sursa foto: Instagram]

Mihai Gâdea, despre relația strânsă pe care o are cu fiica lui

Mihai Gâdea a mărturisit că are o legătură specială cu fiica lui. Deși au fost momente în care el și Karina au petrecut destul de puțin timp împreună, prezentatorul TV a încercat să fie un tată implicat. Chiar și acum, când tânăra se află la studii, în străinătate, acesta face sacrificii pentru a o vedea cât se poate de des: "Mai important pentru mine este să fiu un foarte bun prieten al ei. Și una dintre cele mai mari frustrări ale mele este că nu am petrecut atât de mult timp cu ea, cât aș fi vrut. La un moment dat mi-a zis și asta. A fost un moment în care am luat un premiu foarte important la Londra și acolo a fost un film, cum se face despre cei nominalizați.

Atunci am văzut că i-au curs lacrimile serios și a zis: "Ok, acum înțeleg de ce ai lipsit așa de mult". Pentru mine a fost destul de dureros asta, pentru că premiul ăla și nimic altceva nu răscumpără timpul pe care l-am avut. Și am făcut mari eforturi să plec în vacanțe, să petrec timp, uneori ardea țara. Și acum e la studii, fac eforturi să mă duc cât mai des.", a povestit Mihai Gâdea, în podcastul lui Adrian Artene.