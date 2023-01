Fiica lui Nico nu acceptă sfaturile mamei ei! Alexandra vrea să se ocupe singură de creșterea celui mic: "A zis că ea nu vrea sfaturi, ea îl crește cum vrea ea" | EXCLUSIV

In articol:

Nico este una dintre cele mai îndrăgite artiste din țara noastră. Aceasta activează de foarte mult timp în industria muzicală românească, experiența și talentul fiind principalele ingrediente în succesul pe care îl are.

Nico, sentimente de bunică

Are 52 de ani, deși nimeni nu îi dă această vârstă, atunci când o vede. Acest lucru se datorează unui corp de invidiat și o personalitate extraordinară.

În urmă cu câteva zile, Nico a devenit bunică și de atunci este în extaz. Artista a stat de vorbă cu WOWbiz și a spus totul despre stările prin care trece, acum că are un nepoțel. Pur și simplu, nu își mai încape în piele de fericire.

"Mă simt la fel, sunt un pic mai grijulie. Aștept să treacă perioada, să facă o lună, două, trei, ca să simțim că poate să ne vadă, că știe că îl alintăm, că îl mângâiem, că îl strigăm pe el. Deocamdată la 10 zile nu se vede. Am înțeles că el nici nu vede perioada asta, distinge așa anumite chestii. Suntem înnebuniți și eu și Laurențiu. Tot timpul când mă duc acolo fac poze peste poze.", a declarat Nico, în exclusivitate, pentru WOWBiz.ro.

Cum a schimbat copilul relația dintre Nico și fiica ei?

Nico ne-a precizat dacă de când fiica ei a devenit mamă, relația lor s-a schimbat în vreun fel. Un astfel de eveniment le pot apropia sau îndepărta. Artista a făcut dezvăluiri fără perdea din culisele familiei ei.

"Avem aceeași relație. O iubesc parcă mai mult și vreau să îi fiu mai aproape. Dacă aș putea să fiu acolo secundă de secundă mi-ar plăcea tare mult, doar că ea nu dorește ajutor deocamdată, dar sigur o să vină și momentul. Nu neapărat că vrea să experimenteze singură, dar pe vremea mea, eu aveam scutece, le spălam, le puneam la uscat. Eu am crescut-o altfel pe Andrușca. La ea e mult mai ușor, mai ales că îl are pe Alex, Matias are un tată extraordinar. Vreau să spun că e cel care face lăpticul, îl ia imediat în brațe, îl lasă foarte puțin să plângă. I-am zis să îl mai lase ca să își dezvolte plămânii. Deci, nu pot să zic că s-a schimbat relația. Copil va fi pentru mine și la 50 și la 100 de ani.", a precizat Nico, în exclusivitate, pentru WOWBiz.ro.

Alexandra nu acceptă sfaturi de la Nico în creșterea copilului

Nico i-a oferit sfaturi prețioase fiicei ei, din experiența de părinte, însă surpriză! Alexandra nu le ia în considerare și alege să îl crească pe cel mic după propriile reguli. Nico nu e supărată, ba din contră, consideră că vremurile s-au schimbat și e normal să ia deciziile pe care le dorește.

"I-am dat sfaturi, dar nu s-a luat după mine și nici nu o să o facă. A zis că ea nu vrea sfaturi, ea îl crește cum vrea ea. Îi respect decizia și e frumos ca fiecare mamă să facă așa, doar dacă îți cere ajutorul atunci să te bagi să îi spui că nu e bine. Are o neunatologă, o doamnă care vine de la un spital din București și îi face masaj o dată pe săptămână. Vorbește foarte multe cu dumneaei. Îți dai seama că generațiile s-au schimbat. Eu nu am făcut atâtea vaccinuri câte se fac în momentul ăsta. Doamna îi dă cele mai bune sfaturi, așa că nu am ce să zic, decât dacă zice mami vino aici, în secunda următoare m-am urcat în mașină și am venit. Nu o să fie nevoie doar de mine, trebuie să mai iau pe cineva cu mine, chiar mai vorbeam cu cineva care e bunică și mi-a zis că pe la 3-4 ani o să aibă cea mai mare nevoie de noi. Atunci va fi al nostru definitiv.", a mărturisit Nico, în exclusivitate, pentru WOWBiz.ro.

