Fiica lui Nicu Maharu, strigăt de durere la 4 ani de la moartea tatălui ei! Drama pe care Samyra abia acum a divulgat-o: "S-a spânzurat cu lesa unui câine" | EXCLUSIV

In articol:

Samyra s-a bătut cu Maria Hîngu în gala RXF Next Fighter 4, într-un meci cu scandal, în care toată lumea a fost bulversată. Fiica lui Maharu a intrat în ring, cu dorința de a-i dedica meciul prietenei sale, Inna, care s-a sinucis într-un mod dramatic.

În ring însă, Samyra avea să renunțe la luptă, chiar cu puțin timp înainte de gongul final, spre disperarea antrenorilor săi, printre care și Kamara, dar și a adversarei sale, care voia ca disputa să se termine în mod corect, după regulile jocului.

Drama fiicei lui Nicu Maharu

Samyra a luptat în cușcă cu Maria Hîngu, iar la final nu a ieșit învingătoare. Totuși, se consideră câștigătoare, pentru că a luptat cu gândul la cineva drag. Chiar fiica lui Nicu Maharu a povestit drama prin care a trecut în urmă cu puțin timp.

"Eu am luptat pentru prietena mea, Ina, care din păcate nu mai este printre noi. În sinea mea sunt câștigătoare, s-a văzut lupta dintre noi destul de clar, s-a văzut și că am renunțat, am făcut-o din milă, i-am văzut sângele curgându-i pe față Mariei, dar eu încă dinaintea meciului, în sinea mea și pentru prietenii mei am fost câștigătoare. Țelul meu a fost ca Ina să ajungă în fața tuturor oamenilor din România, celor care urmăresc RXF și pentru ea m-am întors, din dorința pe care ea a avut-o vis-a-vis de mine. Am ales RXF, am adus-o aici, deci eu am câștigat, Maria felicitări. Prietena mea din păcate s-a sinucis din cauza unei depresii foarte urâte, care pusese stăpânire pe ea, s-a chinuit cu tratament, cu terapii. Din păcate, pe 10 februarie, Ina nu a mai putut să ducă lupta, nu a mai cooperat cu ajutorul de specialitate și a comis-o. S-a spânzurat cu lesa unui câine.", a declarat Samyra.

Citeste si: Care au fost ultimele cuvinte pe care i le-a spus tata, înainte să se stingă din viață. Cu lacrimi în ochi, Claudia Pătrășcanu a vorbit despre pierderea celui mai important bărbat din viața ei:”Nu putea să moară fără să mă îmbrățișeze”- kanald.ro

Citeste si: Un bărbat cu șase soții a dat 100.000 de dolari pe un pat de 6 metri, pentru a nu mai fi obligat să doarmă pe jos- stirileprotv.ro

Samyra a luptat cu Maria Hîngu în cușca RXF

Maria Hîngu a câștigat bătaia prin abandonul adversarei ei. Samyra a motivat că a făcut-o din milă, iar Maria a reacționat imediat.

"După prima dreaptă pe care și-a prins-o serios în barbă a zis ca nu mai vrea și că i-a fost milă de mine, n-am înțeles partea cu mila. Mi s-a părut ciudat că a obosit așa repede. Îmi pare rău că n-am avut ce să arăt. Eu nu am renunțat în niciun, dar nu ai cum să lovești un om care nu mai poate.", a mărturisit Maria Hîngu la WOWnews.

Citeste si: Silviu Prigoană, reacție incredibilă după ce a aflat că Adriana Bahmuțeanu s-a căsătorit cu George Restivan! Ce a transmis omul de afaceri în urmă cu puțin timp- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 25 aprilie 2023. Ce sărbătoare este azi?- stirilekanald.ro

Citeste si: "Nu trebuia sa raman. Mi-a explicat si doamna doctor!" Claudia Patrascanu, despre cum a ramas gravida cu primul copil al lui Badalau- radioimpuls.ro

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!