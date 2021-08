Fiica lui Răzvan Simion a împlinit 17 ani! Ce urare i-a făcut prezentatorul tv: „Picătura mea de sânge...”

Răzvan Simion și fiica lui, Ianca [Sursa foto: Instagram] 20:04, aug 14, 2021 Autor: Alexandra Gabriela

Fiica lui Răzvan Simion, Ianca, a împlinit frumoasa vârstă de 17 ani. Mândru nevoie mare de fetița lui, care acum s-a transformat într-o adolescentă superbă, matinalul i-a adresat o urare scurtă, dar emoționantă în același timp.

Aflați într-un restaurant de lux, îmbrăcat la patru ace, Răzvan Simion s-a fotografiat alături de Ianca, iar urmăritorii lui de pe Instagram au sărit cu comentariile apreciative, dar și cu mii de like-uri.

Adolescenta are un zâmbet cuceritor și este fericită că își petrece ziua de naștere cu părintele ei, asta după ce s-a mutat cu mama și fratele ei în Timișoara.

„ Minunea mea de 17 ani...

La mulți ani, Picătura mea de sânge !” a scris prezentatorul tv pe Instagram.

Relația dintre fiica lui Răzvan Simion și actuala lui iubită

Pe lângă că este o fata frumoasă, ce își păstrează încă zâmbetul de copil, Ianca Simion este și un copil extrem de înțelept și care se adaptează ușor schimbărilor.

Astfel, fiica prezentatorului tv are o relație excelentă cu partenera de viață a tatălui ei, Daliana Răducan. Cele două petrec mult timp împreună, spre fericirea și împăcarea matinalului.

Ianca și iubita lui Răzvan Simion[Sursa foto: Instagram]

Mai mult, Ianca Simion și-a pus la InstaStory un scurt filmuleț în care apare alături de cea cu care Răzvan Simion și-a refăcut viața, după despărțirea de Lidia Buble. Atașat video-ului, adolescenta a postat și o inimioară, semn că relația dintre cele mai importante femei din viața prezentatorului tv este una bazată pe o prietenie sinceră.

După ce a divorțat de mama copiilor lui, Răzvan Simion a avut o relație de cinci ani de zile cu cântăreața Lidia Buble. Din păcate, cei doi și-au spus “Adio”, iar motivul invocand fiind acela că artista nu mai era fericită alături de prezentatorul tv.

După ce Răzvan a intrat într-o relație cu Dalina Răducan, Lidia Buble a declarat că noua lui parteneră de viață este o norocoasă.

“ Nu mai am fluturi în stomac. Au apărut și articole cu noua iubită. Nu am fost tentată să o urmăresc pe ea. Nu sunt geloasă, mă iubesc foarte mult și am mare încredere în mine. E un om foarte fain. E norocoasă .” a declarat în acea perioadă artista.