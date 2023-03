Fiica Manuelei Oprișiu a împlinit un an! Postarea emoționantă pe care fosta concurentă de la ”Puterea Dragostei” a făcut-o cu ocazia aniversării fetiței ei

In articol:

Fericire mare pentru Manuela Oprișiu! Fiica sa, Ozana, a împlinit vârsta de un an. Fosta concurentă de la ”Puterea Dragostei” este foarte activă pe rețelele de socializare, acolo unde îi ține la curent pe urmăritorii ei cu aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa, împărtășind cu admiratorii din mediul online atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

Așa s-a întâmplat și recent, asta pentru că Ozana, fetița sa, a împlinit un an și, cum era de așteptat, bruneta nu a putut trece cu vederea o zi atât de importantă, motiv pentru care a făcut o postare specială cu ocazia aniversării fiicei ei.

„La mulți ani, dragostea mea infinită! Ce repede a trecut timpul... cât ai crescut, iubirea lui mami și cât de mândră sunt de tine, copilul meu perfect! Ești cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat vreodată și nu mă satur să îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi te-a dat. Îți doresc să fii sănătoasă și să îți dea Dumnezeu soartă bună, inima mea! Orice ar fi, mami e lângă tine, în spatele tău, la bine și la greu pentru totdeauna! Te iubesc cu toată ființa mea, sufletul meu”

, a scris Manuela Oprișiu, în dreptul unei imagini cu fiica sa, Ozana, care a împlinit un an.

Ozana, fiica Manuelei Oprișiu [Sursa foto: Instagram]

Manuela a reușit să slăbească 30 de kilograme după ce a născut

Manuela Oprișiu este extrem de mândră de ea, asta pentru că după nașterea fiicei sale, vedeta și-a pus ambiția la încercare, reușind astfel să slăbească 30 de kilograme. De asemenea, fosta concurentă de la ”Puterea Dragostei” a explicat în detaliu cum a reușit să scape de kilogramele nedorite și să ajungă la greutatea ideală.

„Sunt foarte mândră de mine, la toată lumea mă laud și le spun cât de fericită sunt că am slăbit, chiar am slăbit foarte mult, aproape mi-am revenit la forma inițială. Am slăbit aproape 30 kg de când am născut, de 8 luni. La botez, eram mai plinuță, dar acum mi-am revenit aproape la forma inițială. Mi-am dorit foarte mult să slăbesc, am fost și ambițioasă. Am și urmat un regim să zic așa. Vreau să mă operez, dar îmi este frică. După ce am născut, trebuie să îmi fac și eu niște mici ajustări. O să mă vedeți operată, bombă cu ceas.”, a spus Manuela Oprișiu în cadrul unui interviu.

Manuela Oprișiu [Sursa foto: Instagram]