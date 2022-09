Fiica medicului erou din Apuseni, Radu Zamfir, pe urmele celebrei Olivia Newton John: ”Am început să am primele spectacole și totul părea un vis” | EXCLUSIV

In articol:

Radu Zamfir, eroul din Apuseni, medicul care a salvat în acea catastrofă aviatică mai mulți colegi, are motive foarte mari de bucurie.

Fiica sa, Lavinia, a devenit deja un mic star, odată cu apariția pe scenă într-o serie de concerte, în spectacolul ”Fantoma de la Operă”, dar și în spectacolul ”Grease”, o reproducere a celebrului film cu același nume, care i-a avut ca protagoniști pe Olivia Newton John și John Travolta.

Fiica medicului erou din Apuseni, Radu Zamfir, pe urmele celebrei Olivia Newton John [Sursa foto: WOWbiz ]

Lavinia este elevă în clasa a X-a la Liceul ”Tudor Vianu” din Capitală și face parte și din trupa artistică a instituției de învățământ, unde Profesorul Homorodeanu, care îi este și diriginte, a făcut tot posibilul ca spectacole de top, precum ”Fantoma de la Operă”, să se poată juca pe scena școlii. În ele, fata cea mare a doctorului Radu Zamfir, interpretează rolul principal, și o face ca o adevărată artistă, astfel că familia ei nu poate să fie decât mândră.

”Visul fiicei mele s-a împlinit. De mică își dorea să urce pe scenă și acum a reușit. Ei o susțin în toate aceste prouecte încă de la început și sper ca, în timp, Lavinia să ajungă acolo unde și-a propus”, a declarat celebrul medic, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

La rândul ei, și Lavinia Zamfir, vorbește, în premieră, despre visurile ei, care, acum, prind contur.

”Încă de cand eram micuță, o voce subțire de copilaș se auzea prin casă, fredonând cu pasiune cântecele de la desenele animate. Find imposibil de trecut cu vederea, familia mea s-a gândit. Puțin sătula de cântecelele mele, cred eu, să mă înscrie în Corul Allegretto la vârsta de 7 ani, de unde a început totul. Îmi amintesc și acum ziua în care am mers prima dată acolo pentru a da audiție. Eram atât de emoționată și de speriată, încât nu știam cum să mă ascund mai bine în spatele bunicii. Ușor, ușor, am început să prind curaj și să cânt alături de colegi mei, având o evoluție atât vocală, cât și în plan personal, scăpând parțial de timiditatea mea de când eram mică, una care nu-mi permitea nici măcar să-mi salut vecinii. Admirându-mi colegii mai mari, am început să îmi doresc mai mult, îmi doream să fiu mult visata « solistă »”, a început să povestească Lavinia pentru WOWbiz.ro.

Un interviu de excepție cu medicul Radu Zamfir și fiica sa [Sursa foto: WOWbiz ]

Pasiunea pentru muzică a dus, încet, încet, la o recunoaștere în rândul adolescenților, care s-au regăsit în piesele Laviniei.

”Pentru a îmi indeplini visul, am început să iau lecții de canto individuale, de la vârsta de 10 ani, la scoala de canto Next Star Studio. Mergând în paralel și la canto și la cor, totul a început să prindă contur. Am început să am primele spectacole, primele reprezentații individuale și totul părea un vis. Pe măsura ce am crescut, am lucrat la tehnica vocală și am învățat sa mi controlez emoțiile de pe scenă, care erau la început copleșitoare. Întâmplarea face că în urmă cu câțiva ani părinții mei să îl întâlnească la mare pe domnul Florin Paul Camen, compozitorul pieselor mele din viitorul album. Am început cu o primă piesa acum trei ani, “Aripi de soare”, care a fost atât pe placul meu, cât și al publicului, urmând sa am mai multe piese grupate, cum am menționat anterior, în albumul intitulat “Copilărie”, care povestește această perioadă minunată din viața fiecăruia, aduce bucurie și este dedicat tuturor copiilor, dar și adulților care vor sa retrăiască pentru câteva momente clipele petrecute acum mai mult, sau mai puțin timp”, a dezvăluit fiica lui Radu Zamfir pentru WOWbiz.ro.

De la muzică, s-a ajuns și la reprezentații pe scenă, în una dintre ele, ”Grease”, Lavinia fiind cea care a interpretat rolul Oliviei Newton John, musical ce a solicitat-o, întrucât a fost nevoită ca, pe lângă muzică, să învețe și să danseze precum regretata actriță.

”Încă de când am început liceul, de acum un an, am intrat în trupa de teatru a liceului, care a adus un plus de strălucire pasiunii mele. Pâna atunci, nu mai avusesem de a face cu musical-uri, rezumându-mă strict la recitale. Am lucrat foarte mult în acest an, în această direcție, unde am învățat de fapt ce înseamnă un spectacol adevărat. Pe lângă abilitățile vocale, care sunt baza unei astfel de reprezentații, am învățat cum sa interpretez un rol, și desigur câțiva pași de dans. Încă nu știu în ce direcție mă voi îndrepta in viitor, însă chiar dacă aceasta nu va fi muzica, ea sigur va ocupa un rol special in sufletul meu, oferindu-mi o perspectiva minunata a vieții”, a conchis Lavinia pentru WOWbiz.ro