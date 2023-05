Fiica nelegitimă a lui Ioniță de la Clejani a fost jefuită. Ramona Manole s-a ales cu pagube de mii de euro, după ce i-a fost spartă casa: ”Cineva care mă tot filează”

In articol:

De la extaz la agonie a trecut Ramona Manole la începutul acestei săptămâni, după un weekend de foc. Fiica nelegitimă a lui Ioniță de la Clejani și-a petrecut weekendul la Pitești, acolo unde a avut două cântări și abia luni seara a revenit acasă, în apartamentul din București.

Doar că odată ajunsă, ei bine, bruneta a avut parte de un șoc. Și asta pentru că tot apartamentul său arăta ca după război.

Citește și: Ramona Manole a trecut prin clipe cumplite! Ce a pățit fiica lui Ioniță de la Clejani chiar de ziua ei de naștere: „Nu auzeam decât țipete și toți pasagerii se rugau și plângeau”

Fiica nelegitimă a lui Ioniță de la Clejani a fost jefuită [Sursa foto: Facebook ]

Casa Ramonei Manole a fost spartă

A găsit lucruri distruse, dar și lipsă, unele chiar de valoare, astfel că paguba jafului la care a fost supusă se ridică la de mii de euro, spune ea.

”Noi am cântat la Pitești două seri, sâmbătă și duminică și ne-am întors ieri, aseară. Când m-am întors acasă am găsit dezastru. Ușa era încuiată, nu știu cum o fi deschisă, acum trebuie să chem poliția, nici nu știu ce să fac. Mi s-au rupt draperiile, s-a rupt jaluzeaua, tabloul a fost rupt, mi-au luat căștile, microfonul, orga, plasma, tot ce era mai aici. Numai orga a costat 2800 de euro, căștile erau și ele 1000 de euro, plasma tot așa 30-40 de milioane și lucrurile care mai erau pe aici. Suma ajunge undeva la 5000 de euro, orga am luat-o acum până în Paști ca să studieze și fata, că are nevoia de ea, cânt și eu, dar să cânte și ea. Blocul nu are camere de luat vedere. Abia acum au pus interfon, dar încă nu e setat, că nu au toți membrii din bloc cheie”, a spus Ramona de la Clejani , conform Spynews.

Citeste si: Hemoroizi externi – cauze si metode de tratament

Pe lângă faptul că nu are dovezi palpabile, Ramona de la Clejani spune că nici nu bănuiește pe cineva anume.

Citește și: Fiica lui Ioniță de la Clejani a ajuns la spital cu hemoragie! Doctorii i-au dat o veste cumplită: „Sarcina este foarte toxică”

Crede, însă, că cineva care a fost în ultima perioadă pe urmele sale a acționat acum știind că este plecată din oraș.

Altfel nu-și poate da seama cine i-ar face un asemenea rău, știind câtă nevoie are ea de toate instrumentele furate, dar și cât a investit recent în ele și în casa unde stă cu fetele sale.

”Nu bănuiesc pe nimeni, sunt foarte confuză și nu știu. E cineva probabil care mă tot filează, care știe când plec și când vin de acasă, care știa clar ce fac”, a mai adăugat bruneta.

Citeste si: „L-am iubit foarte mult, cu toată umilința pe care mi-a dat-o.” Vica Blochina a spus adevărul despre relația pe care a avut-o cu Victor Pițurcă- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 30 mai 2023. Ce sfânt este prăznuit marți?- stirilekanald.ro

Citeste si: „Acum ce să-i facem, să-l castrăm? Prima reacție a Ginei Matache după ce fostul ginere s-ar fi afișat cu Sore la nunta lui Smiley- radioimpuls.ro

Citește și: Ramona de la Clejani a pierdut sarcina, după trei luni de calvar! Artista trebuia să devină mamă pentru a patra oară: „Am avut o perioadă de calvar”

În aceste condiții, fără dovezi și fără a avea vreun suspect, Ramona de la Clejani apelează acum la oamenii legii pentru a i se face dreptate, în speranța că se vor găsi vinovații.

Mai mult decât atât, ea îi avertizează pe cei care i-au distrus casa ca vor plăti pentru faptele lor și că, dacă i-au spart locuința pentru a da de banii agonisiți, s-au înșelat, căci ea nu avea nici o sumă ascunsă în apartament.

”În zona asta unde locuiesc nu e prima dată când se întâmplă lucrurile astea, acum o să chem poliția să vină să ia amprente, poate să fie cineva care stă pe urmele mele. Mi-au rupt perdeaua, draperiile”, a mai mărturisit fiica lui Ioniță de la Clejani.