Fiica nelegitimă a lui Ioniță de la Clejani și-a iertat iubitul, după ce l-a prins că vorbea cu o altă femeie! Ramona a explicat clar de ce a renunțat la orgoliu: „Am încercat să fug de acasă”

În urmă cu ceva timp, Ramona de la Clejani a reușit să-și surprindă fanii cu un anunț la care nimeni nu se aștepta, mai precis că a decis să facă marele pas în fața altarului alături de iubitul ei. Cu toate acestea, însă, în urmă cu o săptămână, admiratorii tinerei au fost din nou luați prin surprindere de faptul că bruneta și partenerul ei și-au spus ”Adio” și nu oricum, căci între cei doi s-a iscat un

scandal de proporții, fiica lui Ioniță precizând că nu dorește să mai fie asociată cu Adiță Paris.

Ei bine, însă, despărțirea a venit după ce o tânără i-a trimis câteva conversații pe care le purta cu iubitul ei, transmițându-i Ramonei că, de fapt, bărbatul ar ”juca la două capete”.

Totul pare că s-a schimbat radical, iar Ramona de la Clejani i-a mai dat încă o șansă iubitului ei, înțelegând exact situația și ajungând la concluzia că, de fapt, partenerul ei nu au greșit cu nimic. Mai mult decât atât, cei doi au numeroase evenimente împreună, motiv pentru care ar fi fost cu atât mai greu să petreacă timpul împreună, mai ales că ar fi existat tensiuni între ei.

”Noi am fost plecați într-un turneu în Anglia. Eu am foarte multe evenimente luate vara aceasta cu el, eu am încercat să fug de acasă, să stăm departe, să ne despărțim, dar el nu renunță. Avem multe lucruri în comun, nici nu știu ce să fac. Fetele astea sunt foarte rele, ele încearcă să-mi facă rău. Da, ne-am împăcat pentru că nu poți să mergi cu un om atâtea ore, atâtea zile pe drum și să stai de ceartă și să nu vorbești. Ne leagă atâtea lucruri, nu am cum să dau înapoi”, a spus Ramona de la Clejani pentru Spynews.ro.

Ramona de la Clejani este de părere că nu este vina iubitului ei

De asemenea, cântăreața a mai explicat că nu a văzut nimic concret între iubitul ei și o altă femeie, așa că s-a gândit mai bine la toată situația și și-a dat seama că nu are de ce să rupă relația cu partenerul.

”Pentru una care mi-a trimis mesaje să ne despărțim? Nu am văzut nimic concret, nu am văzut vreo ieșire, dar acum ca fiecare bărbat, na... Eu cred că orice bărbat ar face așa. O fată serioasă își vede de viața ei, sunt niște femei frustrate care n-au niciun viitor. Aceste fete vor să ne facă rău. De aia nu vor avea soartă niciodată niciuna că vor să facă rău oamenilor cu suflet bun și care vor să fie fericiți”, a mai zis cântăreața.

Ramona de la Clejani și Adiță Paris [Sursa foto: Facebook ]