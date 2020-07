In articol:

Jazmin Grimaldi, fiica Prințului Albert de Monaco, a anunțat printr-un video postat pe contul personal de Instagram despre faptul că a fost diagnosticată pozitiv cu Covid-19.

Fiica Prințului Albert de Monaco, în vârstă de 28 de ani, provine din relația pe care tătal fetei a avut-o cu Tamara Rotolo. Relația celor doi îndrăgostiți a durat doar trei săptămâni, iar din cauza faptului că Jazmin Grimaldi a fost născută în afara unei căsătorii oficiale, nu are titluri nobiliare.

Jazmin Grimaldi, diagnosticată pozitiv cu Covid-19

„M-am resemnat cu această veste”, și-a început discursul fiica Prințului Albert de Monaco.

„Am primit azi telefon de la spital, unde mi-am făcut testul pentru COVID-19… și am fost diagnosticată pozitiv. Nu a fost neapărat un șoc pentru mine deoarece în ultima săptămână am avut simptome de COVID-19. Am fost foarte atentă. Am luat distanțarea socială în serios. Ies din casă numai pentru cumpărături și întotdeauna port mască și îmi dezinfectez mâinile și tot ce ating. Sper că pot ajuta măcar o singură persoană azi cu această mărturie deoarece în ultima săptămână am fost chiar foarte bolnavă.”, a continuat Jazmin.

Jazmin a vorbit și despre primele simptome pe care le-a avut.

„Am început să simt puțin disconfort în gât și nu mă simțeam 100% într-o stare bună. Au urmat apoi febra și frisoanele. Am avut febră tot timpul în ultimele trei sau patru zile. Am încercat să mă odihnesc cât am putut de mult. Nu mi-am pierdut simțul mirosului sau al gustului, însă apetitul meu era mai scăzut decât în mod normal. Au început apoi să apară și migrenele. Am încercat să dorm însă este cumplit și epuizant.”, a mai declarat Jazmin.

Fiica Prințului Albert de Monaco, mesaj sincer pentru urmăritori

În plus, fiica Prințului Albert de Monaco a ținut să le precizeze urmăritorilor de pe Instagram că acest virus trebuie luat în serios: „Nu crezi că ți se poate întâmpla ție și eu chiar am fost foate prudentă. Nu știm multe despre acest virus și chiar dacă ești tânăr și suficient de puternic pentru a lupta cu acest virus, nu doresc nimănui să treacă prin asta. Nu știm cum corpurile noastre vor reacționa la acest virus. Am vrut doar să împărtășesc povestea mea cu voi ca să pot lansa un semn de alarmă. Sunt aici pentru oricine are întrebări”.

Tânăra a mai declarat faptul că mai multe persoane din grupul său de prieteni au decedat din cauza acestui virus: „Virusul acesta nu face discriminări. Am pierdut prieteni buni în fața acestui virus, au existat multe pierderi în acest an și este foarte dificil. Toți suntem ființe umane. Știu că mulți dintre noi vom lua acest virus. Este îngrozitor și vreau ca toată lumea, în special în America, să considere această amenințare ca pe una serioasă. Va continua dacă nu luăm acum măsuri. Nu este ceva politic, este despre sănătatea noastră”.

În data de 19 martie, tatăl fetei, Prințul Albert de Monaco, a fost diagnosticat pozitiv cu Covid-19, anunțul fiind făcut de către reprezentanții palatului regal.