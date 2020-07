In articol:

Rona Hartner este una dintre cele mai apreciate artiste de la noi din țară. De-a lungul timpului, artista s-a confruntat cu multe probleme grave. În plus, a reușit chiar să treaca peste perioada în care a avut cancer. O fire ambițioasă, Rona a făcut toate aceste eforturi pentru a fi alături de fiica ei, Sumalya, în vârstă de 12 ani. Chiar dacă Rona o ține departe de mediul online, artista a vorbit prima dată despre problemele pe care le-a avut cu fiica sa.

Fiica Ronei Hartner, probleme serioase

Sumalya s-a născut într-o familie de artiști și dorește să îi urmeze calea mamei sale. Fetița își dorește să devină cântăreață și a fost la mai mulți profesori de-a lungul timpului.Conform spuselor Ronei, se pare că acești profesori nu își dădeau interesul, așa că a hotărât să o învețe ea acasă.

Citeste si: Adriana Trandafir, detalii cutremurătoare despre cum s-a infectat cu Covid-19! "Am fost sigură că am să mor"

Citeste si: Cum a reacționat Viorica de la Clejani când a aflat rezultatul analizelor INML ale Margheritei: „Și-a pierdut controlul și...”

Citeste si: Tragedie de proporții pe DN 28, între Târgu Frumos și Iași

“Vrea să fie cântăreață! Nu am scăpat! Am dat-o la mulți profesori care au învățat-o numai prostii, așa că eu sunt acum coach-ul ei vocal. Începe conservatorul anul ăsta, la conservator în Franța fac 4 ore pe săptămână și pe urmă e conservatorul oficial, așa că o pun la muzică de anul ăsta, eu rămân coach-ul ei vocal! Este foarte periculos, a avut profesori care o învățau numai prostii, o forțau - fetiță fiind, să cânte numai piese de bărbați, cu tonalitate de bărbat.”, a declarat artista pentru click.ro.

Rona a fost foarte dezamăgită de profesorii pe care i-a ales și a decis că cel mai bun lucru pe care îl poate face este să o învețe ea. Cele două făceau câte opt ore pe zi de canto, iar la un moment dat stresul și-a spus cuvântul. Aveau momente în care plângeau împreună la finalul cursurilor.

"Plângeam la sfârșit și eu, și ea"

”Atunci m-am enervat foarte tare și am scos-o de la școală, o învăț eu și sper că la anul, la conservator, să fie profesori ca lumea pentru că dacă nu, o scot și de acolo. Școală online am făcut din martie cu ea, am făcut lecții, unele nu le-am mai făcut deloc. Aveam zile în care făceam 8 ore pe zi cu ea acasă, aveam zile în care plângeam la sfârșit și eu, și ea. Este foarte greu! Nu îmi place să fiu profesor, cu toate că sunt coach vocal!”, a mai adăugat artista.