Fiica Roxanei Ciuhulescu se confruntă cu probleme la coloană: ”Trebuie să poarte un corset non-stop”

Fetița Roxanei Ciuhulescu se confruntă cu probleme la coloana vertebrală, deși are o vârstă fragedă, de doar 13 ani. Fetița a ajuns pe mâna medicului din cauza durerilor mari pe care le avea, dar și după ce mama ei a constatat că micuța avea ”un umăr mai sus și unul mai jos”.

Vedeta a ajuns la spital, la Miercurea Ciuc, iar medicii i-au recomandat un tratament, dar și purtarea unui corset. Ana are probleme destul de serioase la nivelul coloanei vertebrale.

„În toamna anului trecut, am observat că Ana mea avea un umăr mai jos şi altul mai sus. I-am corectat în permaneţă postura, am insistat să înveţe doar la birou/masă, dar până la urmă de ce mi-a fost frică nu am scăpat. În vară, lucrurile păreau că s-au agravat, un omoplat era mult ieşit în afară. Am dat fuga la doctorul Ion Bogdan Codorean, unul dintre cei mai buni medici ortopezi din România. De la primul consult, el mi-a zis că Ana trebuie să facă neapărat radiografii la coloană. Cu ocazia asta, l-am întrebat şi dacă Ana va mai creşte, că mie mi se pare că din acest punct de vedere, nu-mi seamănă deloc. La 13 ani are doar 1,62 m. La vârsta ei, eu deja aveam 1,75. Am făcut radiografie, iar verdictul a fost nimicitor: scolioză toraco-lombară. Ştiam câte ceva despre ea, pentru că şi eu am avut scolioză şi cifoză în copilărie, dar eu crescusem 14 cm în 3 luni. Când am intrat la liceu, deja măsuram 1,92 şi mă dureau toate oasele. Dar am făcut exerciţii medicale şi fizioterapie”, a scris Roxana Ciuhulescu pe blogul ei.

Ce i-a prescris medicul

Specialistul i-a prescris un tratament micuței Ana, dar și un corset pe care este nevoită să-l poarte. „Gimnastică terapeutică, corectarea posturii şi purtarea unui corset special 23 de ore din 24! Puştoaica mea era ca o floricică, extrem de zâmbitoare de parcă nu se întâmpla nimic. Numai eu eram îngrijorată şi realizam că, dacă nu interveneam serios, atunci, peste câteva luni, ar fi fost şi mai greu”, a mai scris Roxana.

Ana, fiica Roxanei Ciuhulescu [Sursa foto: Roxana Ciuhulescu.com]

sursa- roxanaciuhulescu.com