Fiica Sânzianei Buruiană, planuri mari pentru viitor! Micuța Izabela se lansează în muzică, iar blondina este extrem de mândră: „A fost ideea mea”

In articol:

De când a devenit mamă, Sânziana Buruiană a renunțat în mare parte la aparițiile la TV și s-a concentrat pe familia pe care și-a întemeiat-o.

Iar acest lucru se pare că dă rezultate. Chiar dacă este încă micuță, Izabela, fiica blondinei, urmează să lanseze prima piesă și, de ce nu, să își formeze o carieră de succes în domeniul muzical.

Citește și: Sânziana Buruiana, vacanță cu ștaif! Diva ne-a dezvăluit de destinație de vis a ales pentru toată familia| EXCLUSIV

Sânziana Buruiană a făcut o melodie pentru fiica ei

Izabela, fiica Sânzianei Buruiană, este deja obișnuită cu camerele de filmat, cu celebritatea și cu lumina reflectoarelor. Acum însă, aceasta s-ar putea bucura de o notorietate la care puțină lume s-ar fi așteptat, și asta pentru că micuța urmează să se lanseze în muzică.

Citeste si: Primele reacții după imaginile cu actrița Cansu Dere în viață, după cutremur. Fanii sunt revoltați: ”Nu e ea”- kanald.ro

Citeste si: Au apărut primele imagini cu actrița Cansu Dere, după ce s-a zvonit că ar fi dispărut după cutremurul din Turcia- stirilekanald.ro

Ideea i-a aparținut blondinei, care a făcut o melodie pentru fiica ei.

Piesa are și un clip video în care apare fetița. Vedeta spune că aceasta nu a avut deloc emoții în timpul filmărilor, ba chiar din contră.

„Sunt foarte încântată și sper ca această piesă să fie pe placul tuturor. A fost ideea mea să cânte o piesă despre tot ce se poartă acum: vloguri, Instagram, followers. Este vorba de o generație nouă de copii, o generație cu care încerc și eu să țin pasul, să fiu în temă, mai mult pentru ea.

Nu a avut emoții deloc. Am ales o locație inedită pentru a filma videoclipul. Am îmbinat filmările cu joaca, fiecare cameră având o tematică diferită. Izabela și băiețelul alături de care a cântat au schimbat vreo 4 ținute, am încercat să fie asortați amândoi și a ieșit foarte frumos.”, a povestit Sânziana, pentru FANATIK.

În ceea ce privește look-ul Izabelei, aceasta și l-a realizat singură, cu produse special destinate vârstei la care se află.

Citeste si: Vești de ultimă oră! Unde a fost găsită actrița Cansu Dere din Infidelul, după ce a fost dată dispărută de către fanii săi!- kfetele.ro

Citeste si: VIDEO "Cum e posibil să își lase copilul așa în ploaie?" Pique, acuzat de neglijență în legătură cu cei doi copii ai săi, Sasha și Milan- radioimpuls.ro

„Eu nu o machiez! Se machiază singură. Are produse pentru copii pe care o să le vedeți și în clip… Sunt scumpe și sunt special făcute pentru copii, să nu le afecteze pielea și ochii. Cu siguranță orice copil are tendința de a încerca machiajele mamei, atunci când este mic. Nu mă supăr pe ea atunci când se machiază, dar nici nu o las să întreacă măsura. Copiii sunt curioși, vor și ei să vadă cum este. Atâta timp cât folosește produsele ei speciale pentru copii, e totul în regulă. E foarte cochetă și atentă la detalii!”, a mai spus blondina.

Sânziana Buruiană [Sursa foto: Instagram]

Citește și: Cine e vedeta care a inspirat-o pe Sânziana Buruiană să intre în afaceri? A câștigat toată admirația blondinei: "Ea e de mulți ani pe partea asta"| EXCLUSIV