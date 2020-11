Fiica uneia dintre victimele de la Spitalul Județean Piatra Neamț a încercat să-și caute mama printre cadavre și ruine. Ce a declarat tânăra

Spitalul Piatra Neamț [Sursa foto: ISU Neamț]

Felicia Gavrilă este asistent medical la secția de chirurgie în cadrul Spitalului Județean Piatra Neamț. În momentul tragediei, mama sa se afla internată la secția ATI. La scurt timp după ce pompierii au reușit să stingă incendiul puternic, tânăra a mers să-și caute mama prin cadavre și ruine.

Felicia Gavrilă a povestit în cadrul unei emisiuni de televiziune că mama sa a fost internată la secția de chirurgie, ulterior a fost mutată la ATI pentru că starea de sănătate a femeii i s-a înrăutățit. Fiica victimei a mai precizat că de mama sa s-a ocupat chiar medicul erou care a încercat să salveze pacienții bolnavi.

”Medicii de acolo s-au ocupat foarte frumos de ea, i-au dat cel mai bun tratamet la momentul respectiv. Starea ei a fost mai gravă, dar începuse să o ia pe o pantă ascendentă, pentru că tratamentul funcţiona şi mergea spre bine. Alaltăieri am fost la ea în rezerva de la etajul 3, am petrecut mai mult timp cu ea, am schimbat-o şi am ajutat-o să îşi ia pastilele. Am petrecut un timp frumos cu ea, i-a văzut pe fraţii mei pe whatsup, într-un telefon acoperit într-o pungă. Am lăsat-o cu o saturaţie bună de oxigen, de 95%. Ieri, am găsit-o transferată de la etajul 3, oarecum obosită în urma transferului. Ca stare generală, era mai moleşită dar, medicul mi-a spus că este staţionară. De mama mea s-a ocupat chiar medicul erou care a încera sa salveze bolnavii Este un medic desăvârşit din punct de vedere profesional şi se ocuopa aşa de frumos de pacienţi.”, a spus fata victimei.

Tânăra a mai declarat că volumul este foarte mare în unitatea spitalicească și sunt nevoiți să stea tot timpul îmbrăcați în combinezoane. Au fost momente când Felicia Gavrilă a fost operată la spate, iar medicul erou i-a administrat anestezie în câteva rânduri. Pe parcursul emisiunii, fiica victimei a susținut că medicul Denciu este un medic desăvârșit din punct de vedere profesional și se ocupă de pacienți așa frumos.

Felicia Gavrilă a văzut multe paturi cu cadavre

”De mama mea s-a ocupat frumos, din prima zi, i-a dat cel mai bun tratament. I-am promis că o să o iau acasă vie, îi comandasem deja tortul de ziua ei de naştere. Aseară am pleact acasă să duc o parte din bagaje, am coborât. În mai puţin de 10 minute s-a întâmplat totul. Am auzit în drum spre casă că este fum la spital şi m-am întors. Să mă asigur că nu se întrerupe oxigenul de care mama mea are atâta nevoie. M-am echipat iar în combinezon, am intrat în secţia mea de chirurgie, era un fum gros, m-am apropiat şi am văzut multe paturi cu cadavre. Am fugit în secţia unde era mama mea şi am găsit salonul carbonizat. Am căutat-o prin UPU”, a mai povestit Felicia Gavrilă.

