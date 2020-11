Fiica unui bărbat mort în urma incendiului de la Spitalul Piatra Neamț: ”Ultima oară l-am văzut pe 19 septembrie”

Spitalul Piatra Neamț [Sursa foto: ISU Neamț]

lement Irimia în vârstă de 87 de ani a fost infectat cu COVID-19, bărbatul era internat la Spitalul Judeţean din Piatra Neamţ. În ultimele două zile, înaintea izbugnirii incendiului, starea de sănătate a bărbatului se stabilizase.

In articol:

”Era stabil, ăsta e un semn bun. Tata ar fi trecut această încercare, sunt convinsă. Sâmbătă am sunat la spital, la ora 18.03. Asistenta cu care am vorbit mi-a spus că tata a deschis ochii şi că reacţionează, e conştient, înţelege ce se petrece în jur. Era uşor sedat, pentru a suporta tuburile. Am rugat-o pe asistentă să-i transmită tatei că îl iubesc. Nu ştiu dacă a mai apucat să-i spună”, a povestit fiica bărbatului.

Citeste si: Soția medicului Cătălin Denciu din Piatra Neamț: „Nu avem nevoie de un erou, avem nevoie de un soţ, un tată”

Citeste si: Răzbunarea lui Trump. Manevrele de culise ale președintelui au provocat spaimă - evz.ro

Citeste si: Carantină în perioada sărbătorilor de iarnă? Ce spune Nelu Tătaru - bzi.ro

Citeste si: Cătălin Denciu, medicul-erou de la ATI Piatra Neamț, a vorbit cu Ministrul Sănătăţii: "Am încercat să salvez ce se mai putea..."

Carmen a declarat că ultima dată când și-a văzut tatăl a fost pe 19 septembrie. Tânăra locuiește în Grecia, iar copiii ei studiează în România, la Târgul Mureș. Ba mai mult decât atât, aceasta venise câteva zile în țară pentru a petrece timp cu membrii familiei.

Fiica lui cea mare povesteşte că a ţinut permanent legătura cu spitalul şi cu sora ei, pentru a afla veşti despre părintele bolnav.

”Am ieşit cu tata şi cu sora mea, care e medic, la o terasă, lângă ştrand. Tata a insistat să dea el masa. Era bucuros că suntem iar împreună, toţi trei. Nu se mai întâmplase asta de doi ani, de când a murit mama. Şi-atunci, pe 19 septembrie, a fost ultima oară când l-am văzut pe tata în carne şi oase. Ne-am luat rămas-bun. Eu m-am întors în Grecia”, a mai spus Carmen.

Sursa: Libertatea.ro