Fiica unui pacient care a murit în incendiul de la spitalul din Piatra Neamţ, face mărturisiri cutremurătoare: "Unul dintre pacienţi nu avea mâini, a ars până la os. Nu pot scăpa de imaginea trupurilor carbonizate"

Incendiu spital Neamt [Sursa foto: explozivTV Neamt]

Au apărut noi mărturii cutremurătoare după incendiul din secţia ATI a Spitalului din Piatra Neamţ. Psiholoaga, Mihaela Irimia, a povestit prin ce şoc a trecut în clipa în care a aflat de la o prietenă că a luat foc spitalul în care tatăl ei era internat.

In articol:

Incendiu spital Neamt[Sursa foto: explozivTV Neamt]

Părintele Mihaelei fusese internat la spitalul din Neamţ. Familia ştia că bărbatul este intubat în secţia de terapie intensivă de la etajul 3, dar ca şi în cazul altor victime ale incendiului, bărbatul fusese mutat la etajul 2, cu puţin timp înainte ca focul să izbucnească.

„Deci tatăl meu la ora 18.30 era ok, înțelegeți? Adică era sedat ușor, era intubat, era conștient, ok pentru secția de ATI vreau să zic. Era liniștit, nu era agitat, astea erau detaliile pe care eu le-am primit pe la 18.00, în jur de ora 18.00-18.30. E momentul în care prietena mea m-a sunat și mi-a zis: Mihaela, ce-i cu tata? Eu habar n-aveam că arde secția, ce să vă spun? Că nu eram cu televizorul deschis, înțelegeți? După care eu am mers la spital, m-am învârtit, m-am sucit, am încercat, n-am reușit să aflu atunci nimic. După care am sunat și eu pe toată lumea pe care o cunosc și într-un final am primit veşti. Sora mea a sunat, la un moment dat. De asta eu am tot sperat că e la 3, că eu știam că e la 3 și sora mea din Grecia a sunat și a spus că l-a mutat. Iar eu n-am dat prea multă atenție la detaliul ăsta că am zis că e ea poate un pic mai afectivă și n-a înțeles sau cumva. Și în momentul în care am sunat-o și zic „știi… nu știu cum să-ți spun că arde secția de ATI…”. Și ea zice: „Păi, l-au mutat pe tata de la 3. El fusese mutat de puțin timp la etajul 2”, a mărturisit Mihaela Irimia pentru AlephNews.

Incendiu spital Neamt[Sursa foto: explozivTV Neamt]

Citeste si: Sondaj-bombă. Câtă încredere mai au românii în Iohannis și Orban și cu cine ar vota - evz.ro

Citeste si: Cine sunt primii oameni care vor primi vaccinul anti-COVID-19? Este sau nu este eficient? - bzi.ro

Psihologul a mai povestit cât de greu s-a făcut identificarea cadavrelor. Trupurile celor decedaţi erau în mare parte carbonizate.

"Ce să vă spun că m-am dus să-l identific pe tata și că i-am văzut pe toți și că i-a ars capul și că are sonda de intubație lipită de cateter… Adică în proporție de vreo 70-80% sunt sigură că e tata, am dat probe ADN, ce să vă spun, ce să vă spun? Dintre toţi cei arși, pe 3 îi recunoaște familia și nu sunt probleme, restul sunt… n-ai cum să-ți dai seama. Adică ca să ai o certitudine, mă rog, eu știam că are tata cât de cât niște particularități dar în condițiile în care… și cum arată cadavrul am încă dubii că ar fi el. Dar așa, din ce știu eu, și cum i-a mutat, susțin că 70-80% au zis că respectivul cadavru e al tatălui meu. Și pe feeling, na, că totuși e tata. Am stabilit că un număr de acolo, respectiv numărul 5 ar fi tata. Paturile, da, eu cred că unul dintre paturile… Așa am avut sentimentul și așa îl am în continuare că patul ăla cu telefonul a fost patul tatei. Pentru că telefonul ăla bănuiesc că este telefonul tatei.Mi-au zis că erau 2 numere de telefon și ăla era clar telefonul tatei. Adică așa cred. La el există arsuri, v-am zis mâna, capul e ars și există și la nivelul corpului dar nu așa carbonizat”, a mai povestit ea.

Incendiu spital Neamt[Sursa foto: explozivTV Neamt]

Mihaela, de profesie psiholog, dar cu toate acestea, îi este greu să îi explice fiicei sale cum a rămas fără bunic.

„Eu nu sunt de acord și nu-i firesc ca un om care și-a plătit asigurările de sănătate, care este internat în spital și care a muncit o viață întreagă și care a contribuit pentru sistemul de sănătate să moară în chinuri. Înțelegeți? Taică-miu are mâna arsă complet aproape, în ideea de a-și scoate tubul de oxigen să se salveze… Da, și n-a reușit… N-a reușit. N-aveai cum să reușești în situația lui. Mă gândesc că tatăl meu a fost blând și un om bun. Și a fost un om pașnic și pacifist de felul lui. Deci el n-a avut conflicte. Toată viața lui a fost așa. Și este tare nedrept. Când mergem la spital, nu mergem la crematoriu, nu știu cum să vă spun. Adică sunt două lucruri diferite, nu? Lasă-mi libertatea de a muri de moarte bună, nu să mor în chinuiri. Un pic măcar, lasă-mi șansa aia de la Dumnezeu! Nu mi-o lua, nu mi-o lua”, a spus psihologul.

"Nu pot scăpa de imaginea trupurilor carbonizate”

Mihaela Irimia a mărturisit că nu poate să scape de imaginea tulburătoare cu trupurile carbonizate care trebuiau să fie recunoscute de aparţinători.

„N-am să scap prea repede de imaginea trupurilor carbonizate. Doar 3 puteau fi recunoscuți: două femei și un bărbat, care nici nu se aflau acolo. Iar în sacii cei negri cu fermoar, acum eu pot să spun că am văzut toate persoanele un pic mai plinuțe. Adică n-au desfăcut fiecare pentru că cei mai slăbuți nu corespundeau descrierii pentru tata și n-avea rost. Din ce am văzut, unul dintre ei n-are mâini. Adică e ars până la os, până la os…adică incredibil”, a mai spus Mihaela.

Citeste si: Mărturii din iadul de la Piatra Neamț. Cum era să-și piardă viața medicul Cătălin Denciu, încercând să salveze pacienții din flăcări: „A ars ca o torță, avea combinezonul dat cu alcool!”