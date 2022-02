Fiicele lui Florin Salam, prima apariție la tv! Ce se întâmplă acum în casa manelistului: „Un scandal foarte mare. Tatăl meu este mereu plecat”

In articol:

Florin Salam este unul dintre cei mai iubiți maneliști de la noi. Cântărețul se bucură de un succes formidabil. Fiecare piesă, pe care o lansează, ajunge un adevărat hit. Fie că este pe scenă, la un eveniment de lux sau pe micul ecran, artistul este pregătit să facă un spectacol de senzație.

Nu doar la capitolul carieră este binecuvântat, ci și în viața de familie. Florin Salam se bucură de o familie numeroasă, care îi aduce doar cinste și bucurii. Acesta are patru copii, trei fete și un băiat, cu care artiul se mândrește. Pentru prima dată, fiicele faimosului artist au fost invitate în platoul "The Show", iar Betty, fiica cea mare a manelistului, a dat detalii din culisele familei lor.

Fiicele lui Florin Salam [Sursa foto: Captură KANAL D]

Betty Salam, detalii din culisele familiei sale: "Tatăl meu este mereu plecat”

În cadrul emisiunii, Betty Blue a dezvăluit că, faptul că sunt o familie unită, îi ajută foarte mult, având în vedere că "stâlpul casei", Florin Salam, este mai tot timpul plecat. Fiica artistului a explicat că a încercat să pună iubirea și familia pe primul loc, iar asta i-a ajutat foarte mult.

Aceasta a mai declarat că, în casa lor este mereu gălăgie, dar în sensul bun al cuvântului.

„Prefer să nu răspund (n. red. cum este cu atât de mulți copii în casă). Sunt copii și se joacă. Dacă nu își dau jucăriile începe un scandal foarte mare. Apoi, se iau în brațe și se pupă, asta au învățat de la noi. Mă bucur enorm că suntem o familie foarte unită, având în vedere că tatăl meu este mereu plecat. Nu e tot timpul cu noi, am știut să compensăm prin asta. Să punem iubirea și familia pe primul loc”, a dezvăluit Betty Blue, în cadrul emisiunii "The Show", difuzată la Kanal D și moderată de Teo Trandafir și Bursucu.

Fiicele lui Florin Salam [Sursa foto: Captură KANAL D]

Betty Salam: ”Mi-am găsit bonă”

Tot în cadrul emisiunii, fiica cea mare a lui Florin Salam a dezvăluit că, pentru a avea mai mult timp liber, aceasta a găsit o bonă, care să se ocupe atât de copilul ei. În ceea ce privește apariția ei pe micul ecran, Betty Blue a dezvăluit că va acepta să fie în fața camerei de filmat, doar atunci când va avea ceva important de spus.

„Mi-am găsit bonă. O cheamă Teo. Este o femeie super mișto și îi mulțumesc. Acum stau fără grijă, mi-e bine și mă descurc. Am timp și pentru mine. N-am mai apărut de mult și am preferat să apar atunci când am de spus ceva”, a mai declarat Betty Blue, în cadrul emisiunii.