Fiicele și văduva lui Corneliu Vadim Tudor au trecut prin exeriența COVID-19! Cu ce efecte secundare s-au confruntat

Au trecut 6 ani de la moartea lui Corneliu Vadim Tudor, iar fiicele sale Lidia, Eugenia, dar și mama lor, Doina Tudor încă nu și-au revenit din durerea provocată de decesul acestuia. În urmă cu ceva timp, acestea au mai trecut printr-o perioadă foarte grea.

Toate trei au fost depistate pozitiv la testul COVID. Din fericire, niciuna nu a dezvoltat o formă gravă și după două săptămâni s-au vindecat. Problemele au apărut, însă, și după ce testul a ieșit negativ.

Se pare că una dintre fiice, dar și soția ”Tribunului” s-au confruntat cu efectele secundare ale infecției cu virusul SARS-CoV-2. Printre simptomele pe care le-au experimentat: pierderi de memorie, dificultăți de concentrare, oboseală accentuată. Speriate, cele două au mers imediat la medic pentru un consult. Se pare că aceste probleme apar atunci când organele nu primesc suficient oxigen. Din fericire, efectele secundare se ameliorează pe parcurs, iar ele se simt deja mult mai bine.

„Noi n-am pus pe seama vârstei, că și eu am aceleași probleme. După ce am ieșit negative și a început perioada de recuperare, am început să avem pierderi de memorie, greutate în a ne concentra, să obosim foarte repede. Am întrebat medicul și ne-a spus că din cauza lipsei de oxigenare a anumitor organe se întâmplă să existe și astfel de efecte adverse. Pe săptămână ce trece se ameliorează”, a spsu Lidia Tudor la un post de televiziune.

Soția lui Corneli Vadim Tudor nu poate trece peste moartea acestuia

Au trecut șase ani de când Corneliu Vadim Tudor a părăsit lumea această. Nici până acum Doina Tudor, văduva acestuia, nu a putut să se obișnuiască cu ideea că soțul ei nu mai este. Cu fiecare clipă care se scurge, soția politicianului se consumă din ce în ce mai mult, iar rănile de pe sufletul ei se adâncesc.

„Astăzi este mai tristă. Ea are o durere în suflet mult mai mare. Se consumă din ce în ce mai mult”, a spus Eugenia Tudor într-o emisiune.