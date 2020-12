Filme emblematice, pe final de an, la AMC

Întreaga lună decembrie, televiziunea AMC difuzează filme emblematice, sub sloganul ”Stories with impact”, încercând să ofere telespectatorilor o experiență relaxantă în luna cadourilor.

Probabil unul dintre cele mai frumoase obiceiuri este acela de a viziona un film bun alături de cei dragi, iar luna aceasta, AMC difuzează filme celebre, producții premiate cu actori celebri, filme pe care le revezi oricând cu plăcere!

Pe 26 decembrie, tot în zi de sărbătoare, de la ora 19:45, AMC va difuza încă o comedie plină de savoare: ”Echipa Sfarmă-Tot/The Longest Yard” cu Adam Sandler și Chris Rock. O poveste hazlie a unui fost mijlocaș care încearcă să se descurce în cea mai dificilă situație posibilă. Atunci când fostul jucător NFL, Paul Crewe (Adam Sandler) este trimis la închisoare, directorul îl obligă să transforme un grup pestriț de deținuți într-o echipă de fotbal.

În data de 28.12.2020, AMC a pregătit un lungmetraj regizat de Robert Rodriguez şi scris de Quentin Tarantino, De la apusul la răsăritul soarelui/From Dusk Till Dawn (1996), de la ora 22:00. ilmul cu răufăcători şi urmăriri prin Texas se transformă în film cu vampiri în toată puterea cuvântului. Este lungmetrajul cu care George Clooney a făcut trecerea de la Spitalul de urgenţă la marele ecran. Actriţa mexicană Salma Hayek joacă rolul lui Santanico Pandemonium, principala atracţie de la Titty Twister, ale cărei reprezentaţii seduc, dar aduc şi fiori. Când uşile sunt ferecate, însă, totul devine înfricoşător.

Pe 29 decembrie, de la ora 22:00, Kill Bill vol II se va difuza pe micul ecran. În cea de-a doua parte, Mireasa mai are doi dușmani de urmărit pe "Lista Morții" - Budd (MICHAEL MADSEN) și Elle Driver (DARYL HANNAH) - înainte de a se îndrepta spre scopul final... de a-l ucide pe Bill (DAVID CARRADINE).

Cumpăna dintre ani o vom petrece râzând cu lacrimi, urmărind de la ora 22:00, comedia Scary Movie! SCARY MOVIE, produsul unei vesele ticneli - trasatura definitorie a fratilor Wayans - este o comedie bubuitoare pe tema culturii actuale a adolescentilor: ea nu lasa neparodiat nici un film de groaza sau de actiune, nici o comedie cu studenti si sex; nici macar parodiile nu-i scapa.

Traditia ultragiului si a lipsei de masura creata odata cu Animal House, There's Something About Mary( Mary cea cu vino-ncoa) si South Park: Bigger, Longer and Uncut, este impinsa acum si mai departe, fratii Wayans tratand orice, de la anatomie si pana la publicitate, cu o atat de insultatoare sinceritate, incat termenul de dezmat ajunge sa fie redefinit in cheie comicã. E ceva... de groaza.

În decembrie, AMC aduce telespectatorilor filme și seriale emblematice, perfecte pentru o lună relaxantă, alături de familie!