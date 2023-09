Filmul confruntării dintre Dana Roba și Daniel Balaciu! Care au fost cele două întrebări pe care make-up artistul i le-a adresat fostului soț: "Nu vrea să recunoască nimic" | EXCLUSIV

In articol:

Dana Roba și Daniel Balaciu au avut parte de prima confruntare, față de în față, după ce bărbatul a lovit-o de opt ori cu ciocanul în cap, la începutul verii.

Celebrul make-up artist a fost internată în spital și operată pe creier, iar la acel moment medicii nu îi mai dădeau mari șanse.

După gestul său necugetat, Daniel a fost reținut, iar ulterior arestat preventiv. De la începutul verii acesta se află în spatele gratiilor, iar dacă va fi condamnat, el va merge la Penitenciarul Arad.

Deși medicii nu i-au dat șanse mari de supraviețuire, Dana și-a revenit și se bucură de fiecare clipă pe care o trăiește. În urma traumatismului, aceasta a rămas fără gust și fără miros. Astăzi, vedeta a fost nevoită să meargă la confruntarea cu fostul soț, iar în curând va începe și procesul celor doi.

Dana Roba, primele detalii după ce s-a încheiat confruntarea cu fostul soț

Dana a vorbit cu jurnaliștii WOWbiz.ro, la scurt timp după ce s-a încheiat confruntarea cu fostul soț.

Unul dintre cei mai cunoscuși make-up artiști din România a avut parte de momente grele și emoții mari astăzi, când l-a revăzut pe bărbatul care ar fi încercat să o omoare. Vedeta nu a putut fi însoțită de avocat, însă și-a păstrat credința.

"Am avut niște emoții foarte mari și am plâns o oră întreagă în continuu. Am plâns în continuu. Am fost eu, avocatul lui și el. Avocatul meu a lipsit de la confruntare pentru că a avut o problemă, nu a putut să ajungă, dar m-am dus eu cu Hristos.

Nu m-am dus singură, cu mine a fost ceata de îngeri care a stat și m-a păzit ca eu să nu mor în balta de sânge. Tot ei au fost cu mine și astăzi", a povestit Dana Roba, pentru WOWbiz.ro.

Dana Roba [Sursa foto: Facebook]

Ce a spus Daniel Balaciu în fața procurorilor

Fostul soț al Danei Roba nu ar fi recunoscut cele întâmplate și spune că vedeta ar fi fost cea care a pus ciocanul în sertarul de la bucătărie. Mai mult decât atât, Daniel își păstrează, la rândul său acuzațiile, și le-a spus oamenilor legii că ar fi fost și el lovit de vedetă, cu o ascuțitoare.

"Nu vrea să recunoască nimic. A mințit în continuare, a spus că eu m-am dus la el în cameră și de data aceasta a zis că nu doar cu jucăria de lemn, a spus că i-am dat în cap cu o ascuțitoare și bineînțeles m-a întrebat procurorul dacă este adevărat.

I-am spus că nu, că eu m-am trezit doar cu ciocane în cap și atât. A zis că eu am pus ciocanul în bucătărie, că eu i-am pregătit ciocanul acolo, ceea ce m-a făcut și mai tare. Deși noi nu aveam ciocane în sertarul cu linguri. Nimeni nu pune un ciocan de construcții în sertarul cu linguri", a mai dezvăluit Dana Roba, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Dana Roba și Daniel Balaciu, înainte de divorț [Sursa foto: Facebook]

Care au fost cele două întrebări pe care Dana Roba i le-a adresa lui Daniel Balaciu

Dana Roba i-a adresat două întrebări fostului soț, în timpul confruntării. Vedeta ne-a dezvăluit, în exclusivitate, care au fost acestea, dar și ce i-a răspuns bărbatul.

Daniel susține că vedeta nu ar fi vrut ca el să cheme salvarea și acesta ar fi și motivul pentru care nu a sunat la ambulanță încă din momentul în care i-a dat acesteia cu ciocanul în cap. Reamintim că încă de la începutul lunii iunie, a fost făcut public faptul că Dana Roba ar fi rămas în agnoie, într-o baltă de sânge, timp de câteva ore, după ce fostul soț a lovit-o cu ciocanul în cap.

Bărbatul ar fi mers inițial la părinții său la țară, acolo unde le-ar fi dus pe fetele cuplului, iar mai apoi s-a întors acasă și a chemat ambulanța pentru brunetă.

"M-au lăsat să îi pun doar două întrebări legate de eveniment, nu aveam voie să introduc copiii sau altă treabă. L-am întrebat, în primul rând, de ce a vrut să mă omoare și i-am arătat că mi-a sport craniul. A spus că el nu a vrut să mă omoare.

A doua întrebare a fost: de ce nu a sunat la poliție dacă a văzut că m-a lăsat într-o baltă de sânge și răspunsul lui mincinos a fost că eu stăteam pe partea stângă și nu a văzut cât de tare m-a lovit cu ciocanul în partea stângă și nu a văzut că trebuie să cheme ambulanța.

Le-a spus procurorilor că el mă suna din jumătate de oră în jumătate de oră să mă întrebe dacă sunt ok și că eu i-am spus să nu cheme ambulanța. A mințit pentru că el prima dată mi-a spart telefonul cu ciocanul", a mai precizat Dana Roba, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Dana Roba și Daniel Balaciu erau căsătoriți de mai bine de șapte ani și au împreună două fete. Înainte de momentul tragediei din iunie, atunci când vedeta a fost lovită cu ciocanul, aceasta i-ar fi comunicat partenerului de viață că își dorește să se despartă de el în mod legal, însă el nu a fost de acord și nici nu ar fi acceptat să îi acorde divorțul.

