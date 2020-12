Finala „Bravo, ai stil! Celebrities” 2020, 19 decembrie. Andreea Tonciu, în alertă: Anumite persoane îmi vor răul

In articol:

Urmează zile de foc pentru concurentele rămase în competiţia "Bravo, ai stil! Celebrities", înainte de finală, iar cuţitele se ascut parcă mai tare ca până acum.

Premiul de cea mai stilată vedetă de la "Bravo, ai stil! Celebrities" a încins spiritele, iar Andreea Tonciu este una dintre concurentele care nu se lasă nici înainte de marea finală. (VEZI cine sunt semifinalistele "Bravo, ai stil! Celebrities")

Ea susţine că există persoane care-i vor răul şi că acestea sunt cele care din umbra unor conturi fake îi trimit comentarii urâte pe paginile de socializare.

Andreea Tonciu isi critica colegele de la Bravo, ai stil[Sursa foto: Instagram]

"Regret că am spus "da" anumitor concurente, că am zis "da" anumitor prietenii care au fost doar de dragul emisiunii şi regret că sunt o fire bună şi uneori lumea mă ia de proastă. Mi-a plăcut tare mult acest proiect, am muncit mult si m-am zbătut.

Anumite persoane îmi vor răul, dar nu mă interesează. Am aflat de la cine au pornit toate chestiile astea. Ştiu că cei care vorbesc urât la mine pe Instagram, cele mai multe sunt conturi fake, a spus Andreea Tonciu.

Andreea Tonciu spune ce va face cu banii daca ea castiga "Bravo, ai stil! Celebrities"

Bruneta susţine că multe dintre colegele sale de competiţie au jucat un rol:"Cele mai multe concurente au jucat un rol, ceea ce pe mine mă deranjează. Eu sunt naturală, nu joc roluri"

Recent, întrebată de fanii ei ce va face cu premiul în cazul în care ea va fi câştigătoarea "Bravo, ai stil! Celebrities", Andreea a spus că nu va păstra banii, ci îi va dona sau va face alte acte de caritate.

Marea finală "Bravo, ai stil! Celebrities” va fi difuzată sâmbătă, 19 decembrie.

Liniile de votare sunt în continuare deschise, până în momentul în care Ilinca Vandici va spune, în direct, stop vot.„Mă încearcă multe emoții…. A fost unul dintre cele mai intense și fabuloase sezoane <Bravo, ai stil!>. Orgoliile sunt enorme în Marea Finală, bătălia între cele șase finaliste este acerbă, tensiunea este la cota maximă. Fiecare își dorește titlul și premiul pentru care au muncit un an de zile. Sunt mândră de ele, de ceea ce au reușit să realizeze. Această ultima săptămâna a fost plină de emoții, de recunoștință, de mulțumire pentru tot ceea ce a însemnat <Bravo, ai stil!Celebrities>”, a spus Ilinca Vandici.