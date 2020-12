Finala „Chefi la cuțite” 2020, sezonul 8! Cine sunt concurenții care se luptă pentru marele premiu FOTO

Cea mai urmărită emisiune culinară din România se află pe ultima sută de metri. Miercuri seara vom afla cine e câștigătorul „Chefi la cuțite” 2020, sezonul 8.

Finala „Chefi la cuțite” 2020, sezonul 8

In articol:

Surprize mari au fost în semifinala „Chefi la cuțite” 2020. Unul dintre cei mai promițători concurenți a ieșit din lupta pentru marea finală. Cristian Boca nu s-a aflat printre cei trei finaliști ai competiției, iar Cătălin Scărlătescu nu a avut un reprezentant din echipa Carourilor în finală.

Finaliștii sezonului 8 „Chefi la cuțite” 2020 sunt Roxana Blenche din echipa lui Florin Dumitrescu, Ionuț Belei și Maria Șandru din echipa lui Sorin Bontea.

Roxana Blenche de la „Chefi la cuțite”, sezonul 8

În vârstă de 27 de ani, Roxana Blenche, chef într-un restaurant din Capitală, a mărturisit că nu se află la primul concurs culinar, însă competiția „Chefi la cuțite”are o miză foarte mare pentru ea. „Am fost și în alte competiții, internaționale, am reprezentat România la Milano, alături de chef Cezar Munteanu. Am început în bucătărie alături de Michel Pascale, câștigător Iadul bucătarilor. Știu că aici e mai greu, dar vreau să demonstrez că pot”, a povestit Roxana Blenche.

Tânăra concurentă nu și-a imaginat vreodată că o să ajungă să îmbrățișeze meseria de bucătar. Ea a mărturisit că doar o întâmplare a făcut-o să-și îndrepte atenția către această meserie. Roxana Blenche a povestit că, în timp ce se pregătea să devină inginer zootehnist, a obținut un post de bucătar în restaurantul Michel Pascale, din Baia Mare, încurajată de sora ei.

„A început să-mi placă cu adevărat să gătesc când eram prin anul trei de facultate, cam atunci am început să experimentez și să îmi cumpăr foarte multe cărți de gastronomie. Sora mea este cea care m-a încurajat să-mi încep o carieră în domeniu, deși eu susțineam că voi fi inginer zootehnist.

Însă, prin 2015, când eram în anul patru de facultate, se deschidea la Baia Mare un restaurant fine dining, este vorba de Michael Pascale, iar sora mea mi-a făcut rost de un interviu pentru un post de bucătar, fără să știu. Inițial chiar m-am supărat pe ea, dar m-am prezentat la interviu și am obținut postul. Așa am intrat în acest domeniu. Mi-a plăcut și am rămas”, a povestit Roxana Blenche de la Chefi la cuțite într-un interviu pentru TrendsHRB.

Florin Dumitrescu, mesaj emoționant pentru Roxana Blenche

Chef Florin Dumitrescu a postat pe contul de Facebook un mesaj pentru finalista Roxana Blenche care lasă loc de interpretari. Juratul de la „Chefi la cuțite” a felicitat-o pe concurentă pentru parcusul în emisiune și îi transmite că pentrul el, ea este cuțitul de aur.

„F I N A L I S T A @roxanablenche. Încă de la audiții ți-am spus că dacă nu aveam deja cuțit de aur, tu erai cuțitul meu de aur! Şi uite că nu m-am înşelat! Felicitări!”, a scris Florin Dumitrescu.

Maria Șandru de la „Chefi la cuțite”, sezonul 8

Maria Șandru, în vârstă de 27 de ani, este o mămică tânără din Maramureș, stabilită de ani buni în străinătate. Deși lucrează de 14 ani în Italia, maramureșeanca visează să se întoarcă în România. În preselecțiile pentru „Chefi la cuțite”, Maria Șandru a povetsit că a urmat o școală de bucătari, pe care a absolvit-o cu laude.

La scurt timp după ce a terminat cursurile, tănâra a primit o ofertă de muncă în Marea Britanie, unde a plecat deși era însărcinată. Maria Șandru și-a ascuns sarcina la momentul respectiv, pentru că nu a dorit să fie menajată la locul de muncă. Astfel, ea a ajuns mâna dreaptă a bucăatarului chef. Maria Șandru a reușit să ajungă în echipa lui Sorin Bontea și să se califice în Marea Finală „Chefi la cuțite”.

De ce a ajuns Maria Șandru în finala „Chefi la cuțite” 2020

Florin Dumitrescu a spus că a luat decizia să o trimită pe Maria Șandru în finala „Chefi la cuțite” 2020 tinând cont doar de ceea ce s-a întâmplat în semifinală. Juratul recunoaște că și-ar fi dorit ca finala să arate altfel, iar din echipa lui Cătălin Scărlătescu să se fi calificat Cristian Boca.

„În ceea ce privește alegerea mea, s-a pus problema strict pe ce au făcut cei doi în semifinală. Dacă ar fi fost vorba despre evoluția lor culinară de-a lungul duelurilor, Maria de departe era mai favorizată să ajungă acolo, Maxim a fost o dată salvat și având farfurii sub Maria ca punctaj. Eu m-am gândit strict la ce s-a întâmplat în semifinală.

În trei probe de semifinală cine a fost în fața celuilalt de mai multe ori. Și Maria a fost de două ori în fața lui Maxim. Deci, n-am ce să fac. Dacă ar fi după mine, finala ar fi fost cu totul diferita, așa cum mulți își doreau. Cristi Boca, Blenche și Ionuț în finală”, spune Florin Dumitrescu.

Maria Șandru

Cine este Ionuț Belei de la „Chefi la cuțite”, sezonul 8

Cel mai promițător concurent din echipa lui chef Sorin Bontea a făcut spectacol cu primul preparat pe care l-a prezentat în fața juraților. Ionuț Belei, în vârstă de 26 de ani, a pregătit în preselecții o reţetă de nougat cu caramel sărat şi fructe, pentru care a primit cuțitul de aur.

Cu o diplomă de electrician, tânărul a ales bucătăria din întâmplare în urmă cu 7 ani, ca mai apoi să ajungă să lucreze inclusiv cu chefi cu stele Michelin. Talentul lui l-a convins pe chef Bontea să-l trimită direct în echipa sa.

Cum a ajuns bucătar Ionuț Belei de la „Chefi la cuțite” 2020

Ionuț Georgel Belei nu a impresionat la „Chefi la cuțite” doar cu preparatul său, ci și cu povestea de viață. După ce și-a încercat norocul în construcții la 19 ani, el a ajuns într-o bucătărie, în Germania, și de atunci a știut că și-a găsit pasiunea.

„Trebuia să merg în construcții, eu am diploma de tehnician în instalații electrice, sunt electrician. Am plecat în construcții, trebuia să mă duc la spart zidul, la dat cu barosul. Când am ajuns acolo, unde mi s-a zis să dorm nu era pat, nu era nimic, era igrasie peste tot, era totul vraiște, nu erau geamuri… M-a luat plânsul, m-am pus pe o bancă și m-a luat plânsul, am zis că Germania nu mă vrea.

Am zis că plec acasă, dar l-am sunat pe fratele meu și a zis să mai stau. Am ajuns la el. Eu de la 14 ani lucrez ca ospătar, am decis să lucrez cât mai stau acolo, cât mai stau în Germania”, spunea tânărul, conform Antena1.