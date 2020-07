Finala Puterea dragostei a început. Live text cu pricipalele momente

UPDATE 17:07 - Marius despre Livian, în marea finală a competiției

Marius: ”N-aș știi să răspund, mi-e greu să zic care ar merita să câștige. El e de la începutul competiției, în rest nu văd ce ar avea în plus față de ceilalți. A arătat puterea dragostei. Când am venit în casă era cel mai solid cuplu. Eu i-am susținut și-n emisiune, și-n afară. N-am simțit ceva fake între ei. Ca și Bianca, el o să voteze cu capul”.

UPDATE 16:52 - Ligi, luată în colimator de unii concurenți. Conflict dur cu Berna, Philip și Ramona

Philip: ”Încearcă, pe viitor să nu mai minți atât..”

Andreea Mantea: ”Oricât de mult roz ai purta și cât de drăguță ai fi Berna, ai o limbă ascuțită..duci o luptă care nu este a ta”

Ligi: ”Ce sunt cu acuzațiile astea grave în emisiune? M-am plictisit să aud aceleași vorbe”

Berna: ”Eu, sufletește, sunt împăcată. Eu am un cuplu, aici, în casa asta și tu voiai să faci un cuplu în ultima zi. De aia ți-am zis că ești falsă!”

Ligi: ”Toți de aici ați făcut strategii! De ce comentați ceea ce voi ați făcut deja?”

UPDATE 16:15 - Livian, reprezentantul concurenților, a avut o surpriză de rămas bun pentru Andreea Mantea.

"Nu ne-ați fost ca o mama, ne-ați fost ca o soră. O soră vitregă. Avem pentru dumneavăstră o surpriză", și-a făcut apariția Livian, cu o surpriză din partea tuturor concurenților.

Cu lacrimi în ochi, Andreea Mantea le-a muțumit concurenților și a ținut un discurs prin care și-a luat rămas bun de la emisiune.

"Îți mulțumesc din tot sufletul. Vă mulțumesc din tot sufletul. Aseară mi-a fost atât de greu. Am trecut pe lângă voi în fugă penttu că îmi era tare greu. Sper din suflet că v-am ajutat cu vorbele mele. Vreau să vă amintiți de tot ce v-am zis. Tot ce am făcut am făcut pentru voi. Sunt foarte fericită și extrem de mândră de voi. Mă bucur că am reușit să ducem acest sezon până la final. Sincer vă spun. Dumnezeu ne-a ajutat și ne-a ferit. Tot ce s-a întâmplat aici ne-a fost scris. Vă iubim și vă iubesc", a spus Andreea Mantea în lacrimi.

UPDATE 16:00 - Primii 4 finaliști au pășit pentru ultima oară în platoul emisiunii Puterea dragostei. Plini de emoție au povestit ce simt în aceste momente.

"Sunt puțin emoționat. Mult succes tuturor", a spus Livian.

"Am multe emoții, foarte multe emoții. Nu mă așteptam să fie așa. A fost foarte multă tensiune.", a mărturisit Ella la începutul Finalei Puterea dragostei.

"Niciodată nu m-aș fi gândit că o să ajung până aici", a spus Berna.

"Atunci când am fost eliminat am simțit că nu am demonstrat tot ce trebuia. M-am bucurat în momentul în care am mai primit o șansă", a spus Philip.

Finala Puterea Dragostei difuzată astăzi, de la 16.00, la Kanal D, va desemna cei doi câștigători ai sezonului 2. O fată și un băiat din cei 6 finaliști vor pleca astăzi cu trofeul Puterea Dragostei sezonul 2, dar și cu câte un cec de 10.000 de euro.

Citeste si: Ce a făcut Bernadett înainte de finala ”Puterea Dragostei”! Imagini explicite cu blondina și iubitul ei

Au luptat din greu pentru iubirea lor, au suferit, au plâns, s-au certat, unii dintre ei și-au găsit sufletul pereche, alții încă mai visează la el, dar toți 6 au astăzi un singur țel: să fie câștigătorul Puterea Dragostei sezonul 2.

Înantea emisiunii Puterea Dragostei de astăzi, telespectatorii au aflat numele a 4 finaliști: Ella, Livian și cuplul Berna -Philip. Astăzi, vor fi desemnați ceilalți doi, iar după aceea din cei 6 finaliști, doi vor obține marele premiu: o fată și un băiat.