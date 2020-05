In articol:

Finala Survivor România 2020 live streaming. Când este finala Survivor România 2020? Avem răspunsul pentru voi! Marea finală de la Survivor România va avea loc sâmbătă, 30 mai 2020, de la ora 20:00.

Vom transmite în direct, LIVE, în acest articol, emisiunea Survivor România, de la Kanal D! Prăgăteşte-te de război în mare finală Survivor România!

Telespectatorii vor avea un rol extrem de important, acestia alegand castigatorul Survivor Romania 2020. Modalitatea de votare va fi comunicata in timpul difuzarii reality-ului de Dan Cruceru.



După patru luni de condiții vitrege și competiții care le-au pus la încercare nu doar condiția fizică, ci și mușchii, patru concurenți au rămas să-și dispute finala Survivor România și să lupte pentru marele premiu de 250.000 de lei.

Elena Ionescu, Lola Crudu, Iancu Sterp și Emanuel Neagu sunt cei patru finaliști „Survivor Romania”, în urma celor două semifinale disputate în weekendul ce tocmai a trecut. Doar unul dintre ei va intra posesia trofeului și a marelui premiu de 250.000 de lei. Câștigătorul vă fi desemnat prin votul publicului, în direct, sâmbăta, 30 mai, la Kanal D.

Finala Survivor România 2020 live streaming. Iata cine sunt cei patru finalisti de la Survivor Romania:

Lola (Lilia Crudu) de la Survivor România 2020

Lola este o tanara de 32 de ani din Chisinau care locuieste de 12 ani in Bucuresti. Este antrenor personal de fitness, agent de vanzari pentru asigurari de viata si MC, pentru ca muzica este ceva fara de care nu poate trai.

Elena Ionescu de la Survivor România 2020

Finala Survivor România 2020 live streaming. Elena Ionescu a intrat in lumina reflectoarelor de la o varsta frageda; avea doar sase ani cand a pasit prima data pe o scena, a participat la numeroase concursuri nationale si internationale. Este licentiata in Jurnalism si a absolvit Scoala Populara de Arta, Sectia Canto si Teatru. In 2006 devenea, pentru zece ani, vocea formatiei Mandinga.

Emanuel Neagu de la Survivor România 2020

Emanuel Neagu are 23 de ani si este dansator profesionist. Este originar din Cocorastii Colt, judetul Prahova, dar locuieste in Bucuresti. A incercat toate sporturile, insa marea lui pasiune a fost dansul, care i-a devenit si profesie.

Iancu Sterp de la Survivor România 2020

Finala Survivor România 2020 live streaming. Iancu Sterp, fost concurent la Puterea Dragostei, este fratele celebrului Culita Sterp.

"Nu pot sa spun ca am plecat neaparat de la confort pentru ca eu am o ferma de oi si vara le ducem la munte si vrand, nevrand, nu am tot timpul oameni si asa ca sunt nevoit sa merg si eu acolo si sa dorm intr-o baraca poate mai rea decat asta unde am venit aici. Unde sunt si sobolani si e frig, ploua, deci sunt obisnuit cu conditiile, asta nu o sa fie greu pentru mine", a spus Iancu Sterp cand a intrat in concurs la Survivor Romania.

Cel mai dramatic reality televizat, LIVE la Kanal D

Cel mai dramatic reality televizat, “Survivor Romania”, este prezentat de Dan Cruceru si poate fi urmarit patru zile consecutiv, de sambata pana marti, de la ora 20:00.

In lupta acerba pentru surpravietuire sunt douazeci de concurenti, zece vedete si zece persoane mai putin cunoscute publicului larg, care au de infruntat conditii aprige.

Elena Ionescu a reusit sa isi asigure locul in finala dupa ce publicul a decis prin vot ca ea sa mearga mai departe, eliminandu-i pe Emy Alupei si Cezar Juratoni.

Iancu Sterp a intrat in finala dupa ce si-a castigat imunitatea; el i-a invins pe rand pe Cezar Juratoni si pe Elena Ionescu in ultimele doua etape ale jocurilor de imunitate.

Finala Survivor România 2020 live streaming. Marele premiu

Cei patru finalisti ai Survivor Romania se vor lupta pentru trofeu si pentru marele premiu de 250.000 de lei. Publicul va fi cel care va desemna castigatorul prin vot, in direct, sambata, 30 mai la Kanal D.

Finala Survivor România 2020 live streaming. "Iata-i, ultimii patru! Cei patru care intra in finala "Survivor Romania" 2020. Iancu, Lola, Elena, Emanuel, cu totii sunteti in marea finala! Va meritati locul, ati demonstrat ca trebuie sa fiti acolo. Pe 30 mai, unul dintre voi va castiga si marele premiu. Unul dintre voi va fi desemnat Supravietuitorul suprem", a spus prezentatorul Survivor Romania, Dan Cruceru.

Nu pierdeti sambata, 30 mai, incepand cu ora 20:00, Marea Finala „Survivor Romania”, la Kanal D. Telespectatorii vor decide, prin vot, in direct, cine merita sa castige aceasta competitie, cine este concurentul care a cucerit inima celor de acasa si a dovedit, in cele patru luni de incercari, ca este demn de titlul de "Survivor Romania".

Emy Alupei și Cezar Juratoni au fost ultimii eliminați, Elena Ionescu detronându-i la votul publicului. Iancu Sterp a reușit să își câștige imunitatea și locul în finală, după ce i-a învins, pe rând, pe Cezar Juratoni și Elena Ionescu, în ultimele două etape ale jocurilor de imunitate.

Sâmbăta, 23 mai, cea care a părăsit competiția a fost Emy Alupei, care a intrat la duel, prin decizia de solidaritate a fostei echipe roșii, alături de Cezar și Elena. " Am evoluat foarte mult (...). Plec de aici același om, cu aceleași principii, dar simt că m-am maturizat", a spus Emy cu ochii în lacrimi.

Finala Survivor România 2020 live streaming. Miza jocului, un loc în marea finală

Miza jocului de duminică seara, 24 mai, a fost ultimul loc în finală, după ce Iancu a câștigat doua dintre cele trei jocuri. Surpriza serii a fost prezenta concurenților eliminați până acum, Faimoși și Războinici, care au venit să facă galerie celor trei ultimi combatanți.

Concurent extrem de puternic și echilibrat, Cezar a avut un discurs plin de emoție și a părăsit cu demnitate competiția. "La mine e totul sau nimic (...). Viață e o luptă. (...) Poți să dai și de oameni buni, și de oameni răi. Tu trebuie să îți menții calea, să fii drept și așa o să ajungi acolo unde îți dorești, doar prin muncă și prin devotament. Niciodată nu o să faci ceva extraordinar fară sacrificiu", a subliniat Cezar.

Finala Survivor România 2020 live streaming. Un sfat pentru finalişti

La ultima îmbrățișare cu cei rămași în concurs, acesta le-a dat un ultim sfat: "Ați arătat că puteți, să nu vă schimbați, arătați că sunteți balauri toți!".

Finala Survivor România 2020 live streaming. Așadar, doua fete, Lola și Elena, și doi băieți, Emanuel și Iancu, sunt cei patru finaliști „Survivor România”. Dan Cruceru, prezentatorul show-ului, a făcut anunțul mult așteptat.

"Iată-i, ultimii patru! Cei patru care intră în finala Survivor România 2020. Iancu, Lola, Elena, Emanuel, cu toții sunteți în marea finală! Vă meritați locul, ați demonstrat că trebuie să fiți acolo. Pe 30 mai, unul dintre voi va căștiga și marele premiu. Unul dintre voi va fi desemnat Supraviețuitorul suprem ", a spus acesta.

Finala Survivor România 2020 live streaming. Telespectatorii vor decide prin vot, în direct, cine merită să câștige această competiție, cine este concurentul care a cucerit inima celor de acasă și a dovedit, în cele patru luni de încercări, că este demn de titlul „Survivor Romania”.