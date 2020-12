Finala X Factor 2020! Florin Salam, primele imagini de pe scenă! Cântă alături de Adrian Petrache, nepotul său

În Finala X Factor 2020 urcă pe scenă, în ajutorul concurenților, artiști precum Monica Anghel, Raluka, Adrian Daminescu, Damian Drăghici și Florin Salam. Aceștia se declară ei înșiși emoționați la ultimele repetiții înaintea Finalei X Factor de vineri.

Finala X Factor 2020! Cum este ales câștigătorul în acest sezon

In articol:

Vineri 18 decembrie, Adrian Petrache, Andrada Precup, Super 4 și Sonia Mosca vor lupta în marea finală X Factor sezonul 9. Aceștia vor pregăti nu doar o melodie individuală, ci și una alături de mentorii lor și alta împreună cu un invitat special, nume importante din lumea muzicală din România.

Super 4 la repetitii cu Raluk

Super 4 au cunoscut-o pe Raluka, cea alături de care vor avea un moment special. ” M-am bucurat foarte mult de propunerea aceasta, băieții sunt foarte, foarte talentați, eu îi ascultasem și m-a emoționat momentul lor din audiții. Despre asta e muzica, despre emoție. I-am cunoscut la repetiții și inițial mi s-au părut puțin timizi, dar în momentul în care am început să cântăm s-a dezlănțuit totul. Abia aștept momentul din marea finală, se va dezlănțui tot talentul!”, a spus încrezătoare Raluka.

Citeste si: Cum este ales câștigătorul X Factor 2020. În acest an s-au schimbat regulile

Citeste si: Irakul recunoaște Crăciunul, cu puțin timp înaintea vizitei istorice a Papei Francisc - evz.ro

Citeste si: Prezentatorul Charlie Mott a murit. Cum a fost găsit de prieteni în baie - bzi.ro

Citeste si: X Factor finala 2020. Când se afla cine este marele câștigător

Citeste si: Finaliști X Factor 2020. Ștefan Bănică, Loredana, Delia și Florin Ristei și-au ales concurenții care vor lupta în finala competiției

Sonia, finalista X Factor, în duet cu Monica Anghel

Delia a avut parte de o provocare în a găsi un invitat special cu o voce care să se potrivească perfect cu cea a Soniei Mosca, însă rezultatul este unul care se anunță spectaculos: Sonia va avea un duet cu Monica Anghel. ”Eu am văzut-o pe Sonia prima dată întâmplător, pe Facebook, și m-a lăsat fără cuvinte. Am ales eu o piesă pe care să o cântăm împreună, una care nu s-a făcut până acum în duel de către două femei și sunt convinsă că o să iasă un mment extraordinar de frumos și de emoționant”, a declarat Monica Anghel.

Andrada Precup, duel cu Adrian Daminescu

Pentru a pune în valoare emoția și acuratețea care au scos-o în evidență pe Andrada Precup, Ștefan Bănică i-a invitat pentru un duet pe Damian Drăghici și Adrian Daminescu. ”Ștefan Bănică s-a gândit la mine și bine a făcut pentru că am cunoscut-o pe Andrada și a ajuns foarte repede la sufletul meu, iar colaborarea noastră este una foarte frumoasă. Are emoții, dar eu am sfătuit-o să le ia pe toate și să le canalizeze în piesă, ca niște emoții personale, constructive și sigur va fi foarte bine”, a spus Adrian Daminescu.

Loredana Groza, Florin Salam și Adrian Petrache pe scena X Factor

Finala X Factor 2020! Florin Salam, primele imagini de pe scenă

În acest timp, Adrian Petrache și Loredana au repetat pentru momentul special al finalei alături de nimeni altul decât unchiul acestuia, Florin Salam. ”Am emoții de parcă m-am apucat acum de cântat! Mai ales că e vorba despre Adrian, probabil aș fi avut emoții mai mici pentru mine. E norocos că a ajuns până aici!”, a mărturisit Florin Salam.

Fiecare concurent va cânta de trei ori: o dată cu un invitat, o dată alături de mentorul său și individual.