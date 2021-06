Finaliste Burlacul 2021! Andi Constantin este pregătit să își aleagă iubita

Finaliste Burlacul 2021 [Sursa foto: Captură TV] 14:37, iun 24, 2021 Autor: Elena Popescu

Finaliste Burlacul 2021! Andi Constantin este pregătit să le cunoască familiile concurentelor rămase în competiţie.

Finaliste Burlacul 2021

Întâlnirile vor avea loc în următoarea ediţie a emisiunii.

Multe au fost, puţine au rămas! Ana Bene, Melissa Azak, Simona Bălăceanu şi Alexandra Mucea sunt cele patru finaliste de la Burlacul 2021.

Andi Constantin este pregătit să le cunoască familiile concurentelor rămase în competiţie, dar şi cei mai importanţi oameni din viaţa acestora.

"Scopul acestor date-uri este ca fiecare dintre ele să îmi arate o porțiune din viață lor de zi cu zi", a spus Burlacul.

Finala Burlacul 2021 se apropie iar Andi Constantin va trebui să o aleagă pe aleasa inimii sale. Concurentele s-au întors în România, acolo unde vor avea parte de ultimele date-uri alături de Burlac.

"Voi avea parte de nişte date-uri organizate de către ele. Prin urmare mă aştept să fie cumva o reprezentare a vieţii lor de acasă şi să avem anumite activităţi pe care ele le îndrăgesc", a dezvăluit Andi Constantin.

Finaliste Burlacul 2021. Ana Bene

Ana Bene locuieşte în Cluj, are 35 de ani şi lucrează ca make-up artist şi cosmeticiană în propriul salon de înfrumuseţare. Frumoasa concurentă i-a spus lui Andi Constantin la prima întâlnire că s-a luptat cu cancerul la sân.

"Sunt din Cluj, împlinesc 35 de ani, acum în august. Am propria mea afacere, lucrez la un salon de înfrumusețare. Mă împlinește această meserie! E locul unde am învâțat să am răbdare, unde am învâțat să lucrez cu oamenii, unde pur și simplu trăiesc în armonie cu mine. Cumva, viața m-a schimbat. Am avut o problemă de sănătate, de atunci a început totul. Am avut un cancer la sân, la 29 de ani", i-a spus Ana Bene lui Andi Constantin.

Andi Constantin vede în Ana Bene o femeie puternică şi o luptătoare. Concurenta este pe gustul Burlacului, deoarece acestuia îi plac oamenii care au un caracter puternic şi sunt siguri pe ei.

"Mi-a povestit că a avut cancer, cuvântul în sine este unul foarte greu, dar cum l-a spus ea blând și cald, mi s-a părut că a depășit cu mult acel moment. A învins boala, în același timp și frica produsă de acea boală.

Oamenii aceștia, care au de spus o poveste și au depășit acea etapă în viața lor, mie îmi plac! Îmi plac pentru că viața nu este lapte și miere, experiențele alea te ajută pe tine ca om să-ți clădești un caracter mai puternic și îți dă o siguranță de sine", a mărturisit Andi Constantin.

Finaliste Burlacul 2021. Melissa Azak

Melissa a apărut în emisiune în cea de-a şaptea ediţie. Concurenta a văzut echipa de filmare pe străzile din Istanbul, a abordat-o şi a decis să se înscrie în competiţie şi să-l cucerească pe Andi Constantin.

Citeste si: Cine este Melissa, concurenta de la Burlacul 2021. Turcoaica a plecat în Cappadocia alături de Andi Constantin

Melissa Azak are 28 de ani, s-a născut în Franţa şi este pe jumătate turcoaică. Concurenta de la Burlacul 2021 este de profesie designer vestimentar.

”M-am născut în Franța, dar sunt pe jumătate turcoaică. Am crescut în Franța și am făcut cursuri de design vestimentar. Am 28 de ani și stau singură aici. Familia mea e în Franța. Mă descurc foarte bine, stau singură de la 18 ani. Îmi place să fac sport, să mă întâlnesc cu prietenii și cu rudele, să petrec timp cu prietenii, să muncesc”, a spus Melissa.

Finaliste Burlacul 2021. Simona Bălăceanu

Simona Bălăceanu, în vârstă de 25 de ani, este născută pe 23 martie, fiind zodia Berbec. Concurenta lucrează ca kinetoterapeut, dar este pasionată de pictură, tablourile ei fiind adevărate opere de artă.

Simona Bălăceanu i-a oferit lui Andi Constantin la prima întâlnire, un tablou, ​în care apar amândoi, sub cerul înstelat, luminat de lună.

"Este o pasiune, modul în care mă deconectez de la realitate. Pentru că aparențele înșală, iar atunci când susțin că negrul este „culoarea” mea preferată, de fapt îmi place să trăiesc colorat. Îmi expun trăirile, stările alea schimbătoare, sentimentele și viziunea pe pânză, aici, acum.

Oamenii care-mi sunt apropiați au câte o „trăire” de a mea pe pânză, în casele lor și asta mă face să zâmbesc și să nu renunț(creez cel mai bine, atunci când sunt obosită, noaptea. Mulțumesc celor care mă susțin și apreciază ceea ce fac. Am auzit că pictura este o poezie tăcută", a scris Simona pe reţelele de socializare.

Finaliste Burlacul 2021. Alexandra Mucea

Alexandra Mucea a venit tocmai din Londra special să-l întânească pe Andi Constantin. Blondina nu se consideră intimidată de nicio concurentă, ba chiar este extrem de încrezătoare că va ajunge la inima Burlacului.

La prima vedere, Alexandra Mucea i-a oferit lui Andi Constantin un glob pământesc, ca să-i amintească Burlacului că fata a venit de departe pentru el.