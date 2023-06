In articol:

Finaliști Chefi la cuțite 2023.

Iată cine sunt cei trei concurenți care au reușit să ajungă în marea finală a sezonul 11 al emisiunii.

Toate cele 3 echipe vor avea câte un reprezentant în finală. Concurenții au trecut prin 3 probe decisive, unde au pregătit rețete impresionante. Cei trei finaliști ai sezonului 11 de la Chefi la cuțite sunt: Nina Hariton, Pablo (Paul Tudosescu) și Laurențiu Neamțu.

„Au fost câteva mii, au rămas sute în audiții. Ați intrat în bucătăria Chefi la cuțite 21, au mai venit 5, au mai plecat alții. Sunteți 9, dar veți rămâne 3. Și pentru unul dintre cei 3, pe această bandă, va veni în curând o farfurie aurie.

Arătați ca niște oameni care au muncit mult. Prima veste bună pe care trebuie să v-o spun este că toate cele trei echipe vor avea câte un reprezentand în finală”,

Dumitru Paul Tudosescu( Pablo)

a spus Gina Pistol, înainte de a anunța cine sunt finaliștii din sezonul 11.

Pablo are 39 de ani și locuiește în Anglia. Concurentul este bucătar de 14 ani și a petrecut foarte multe ore în bucătărie. Preparatul său din preselecții l-a convins pe Chef Cătălin Scărlătescu că merită un loc în echipa sa, așa că i-a oferit cuțitul de aur.

„Sunt bucătar de la 14 ani. Am plecat în Anglia din cauza unor probleme. A trebuit să scap din cercul în care eram și am făcut ceva. Am avut familia lângă mine, fosta mea soție, am plecat din România cu gândul să fac un curs de bucătar, să scape de anturajul în care eram.”, a povestit finalistul la preselecții.

Finaliști Chefi la cuțite 2023. Care sunt cei trei concurenți din finală [Sursa foto: Antena 1]

Pe parcursul emisiunii, Pablo a dovedit de multe ori că merită un loc în finală, datorită preparatelor sale ingenioase și gustul desăvârșit.

Nina Hariton

Finalista sezonului 11 are 31 de ani și a venit tocmai de la Paris, pentru a demonstra chefilor că preparatele sale au gust. Nina Hariton are o experiență de 5 ani în restaurante renumite din Franța. Concurenta a lucrat alături de nume mari ale bucătăriei.

Nina Hariton a renunțat la bucătărie pentru a avea mai mult timp pentru fiul său. În prezent, ea este agent imobiliar, dar nu a renunțat nici o secundă la pasiunea sa.

Nina Hariton este prima femeie care a primit 3 cuțite de aur la Chefi la cuțite. Preparatul său din preselecții a fost pe placul celor trei chefi. În cele din urmă, concurenta a dorit să fie în echipa lui Sorin Bontea, cu promisiunea că va ajunge în finală, pentru a le face în ciudă lui Scărlătescu și Dumitrescu.

Finaliști Chefi la cuțite 2023. Care sunt cei trei concurenți din finală [Sursa foto: Instagram Chefi la cutite]

„Dacă dumneavoastră îmi dați al treilea cuțit merg la dumneavoastră. Și mergem în finală, vă promit chef. Pentru că îmi doresc, am ambiție și pentru că am gust”, a promis Nina Hariton.

Se pare că s-a ținut de cuvânt și în ediția din 19 iunie, Nina Hariton a primit suficiente puncte pentru a se califica în finală.

Laurențiu Neamțu

Laurențiu Neamțu are 35 de ani și este din Brașov. Este pasionat de bucătărie încă din copilărie, iar de la 19 ani a plecat în Cipru, pentru a evolua pe plan profesional.

Am lucrat ca bucătar patru ani în Cipru, apoi opt ani în America, unde am gătit la restaurante cu stele Michelin din New York, dar și la un country club din Florida, unde taxa de membru era de 160.000 de dolari și unde veneau numai vedete: de la Céline Dion la Justin Bieber. Am gătit și la nunta lui Michael Jordan la clubul alăturat”, a povestit Laurențiu.

Finaliști Chefi la cuțite 2023. Care sunt cei trei concurenți din finală [Sursa foto: Antena 1]

Finalistul din sezonul 11 al misiunii i-a impresionat pe cei 3 chefi încă din preselecții. Chef Florin Dumitrescu a ales să îi ofere cuțitul de aur, deoarece a simțit că are potențial, mai ales după ce a aflat ce experiență are în bucătărie.

Chefi la cuțite 2023

Chefi la cuțite 2023 se apropie de final. 9 concurenți s-au calificat în semifinala sezonul 11 al emisiunii și au trecut prin 3 probe decisive, ultima fiind jurizată de către chefi.

Echipa roșie a primit cele mai multe farfurii miercurea trecută, astfel că au mers cu toții în semifinală. Este vorba despre Nina Hariton, Matthew Ehsanmehr, Constantin Onuț și Monica Pușcoiu. Lor s-au alăturat Laurențiu Neamțu și Mihaela Zahariea, din echipa gri, dar și Paul Tudosescu, Anica și Ștefan Nistor, din echipa neagră.

În ediția de luni, 19 iunie, doar 3 concurenți au reușit să se califice în marea finală. Pentru prima dată în istoria emisiunii toate cele 3 cuțite de aur s-au calificat în finală. Astfel, Nina Hariton, Paul Tudosescu și Laurențiu Neamțu vor găti pentru ultima dată în finala emisiunii, în cursa pentru marele premiu.

Cei 3 Chefi au felicitat pe toată lumea și au fost foarte surprinși de faptul că alegerile lor de la început au fost intuite perfect pentru finală.

Sursa: a1.ro