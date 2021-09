In articol:

Finaliști Puterea Dragostei, sezonul 3. Cine sunt cei 8 concurenți care au ajuns în marea finală a emisiunii și pot câștiga marele premiu în valoare de 10.000

Finaliști Puterea Dragostei, sezonul 3

de euro.

Puterea Dragostei, sezonul 3, își va desemna astăzi câștigătorii. Una din cele patru finaliste și unul dintre cei patru finaliști vor pleca cu marele premiu în valoare de 10.000 de euro.

Citeste si: Puterea Dragostei, sezonul 3. Cât valorează marele premiu al emisiunii

UPDATE- Denisa și Radu se calfică și ei în marea finală de la Puterea dragostei, alături de Marinescu, Maria, Alexandra, Codruț, Alexandru și Adriana.

Alexandra, Adriana, Maria, Marinescu, Codruț și Alex se numără printre finaliștii sezonului 3 și pot pune mâna pe marele premiu.

La momentul actual, trei băieți: Marinescu, Codruț și Alexandru și trei fete: Maria, Alexandra și Adriana sunt în marea finală de la Puterea Dragostei, iar astăzi vor fi mai aleși încă doi finaliști .

Mesajul transmis de Cristina Dorobanțu la final de sezon

Cristina Dorobanț̦u, prezentatoarea emisiunii Puterea Dragostei, a transmis pe rețelele de socializare un mesaj emoționant prin care și-a exprimat gândurile la finalul sezonului 3 al emisiunii.

”În urmă cu un an, îmi puneam visul în valiză. Am plecat către Puterea Dragostei cu forța pe care ne-o dă Dumnezeu când trebuie să reușim. Am avut convingerea că voi întâlni oameni care mă vor ajuta să-mi îndeplinesc misiunea și am reușit să găsesc drumul potrivit către lumina din sufletul lor. Împreună, ne-am depășit limitele și am scris istorie. Alături de echipa de producție și de concurenții de la Puterea Dragostei, visul a prins viață.

Fiecare secundă din acest an a fost o provocare. Mă înclin în fața tuturor celor care fac parte din acest proiect!! Dumneavoastră, telespectatorilor, vă datorez marea bucurie a zilelor cu audiențe record. Puterea Dragostei se hrănește din motivația primită din partea voastră!!! Vă mulțumesc din suflet pentru cel mai frumos an din viața mea! @putereadragosteiro @kanaldromania #putereadragostei #sezon3”, scris Cristina-Mihaela Dorobanț̦u pe Instagram.

Citeste si: Maria și Marinescu, cuplul anului la Puterea Dragostei! Ei sunt concurenții care merg în MAREA FINALĂ

Finaliști Puterea Dragostei, sezonul 3. Cine sunt cei 8 concurenți care au ajuns în marea finală[Sursa foto: MediaFax Foto]

Maria și Marinescu, cuplul anului la Puterea Dragostei!

Maria și Marinescu au câștigat titlul de "Cuplul anului" la Puterea Dragostei, sezonul 3. Pe lângă acest titlu, cei doi concurenți de la Puterea Dragostei 2021 au șansa de a câștiga și marele premiu în valoare de 10.000 de euro, fiindcă amândoi se numără printre finaliștii din acest sezon al emisiunii.

"A sosit momentul să vă anunț cine este cuplul sezonului. Perechea câștigătoare este Maria și Marinescu! Felicitări! Ceea ce înseamnă că este cea de-a doua fată finalistă!", a declarat Cristina Mihaela, prezentatoarea emisiunii Puterea Dragostei.

Citeste si: Raluca Munte a izbucnit în lacrimi! Fosta concurentă de la Puterea dragostei a dat vestea îngrozitoare: „Simt că nu mai am aer”

Finaliști Puterea Dragostei, sezonul 3. Cine sunt cei 8 concurenți care au ajuns în marea finală[Sursa foto: MediaFax Foto]

Noul sezon „Puterea Dragostei”, din 6 septembrie

Reality-ul show-ul matrimonial Puterea Dragostei continuă cu cel de-al patrulea sezon, ce va avea premiera luni, 6 septembrie. Emisiunea care a captat atenția a milioane de telespectatori din întreaga țară și a creat adevărate comunități de fani în social media, va putea fi urmărită în continuare de luni până vineri, în intervalele 11:00 -12:00 și 17:00-19:00, și sâmbătă și duminică, în intervalele 16:00 -18:00 și 19:00-20:00.