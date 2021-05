Finalişti Românii au Talent 2021! Cine sunt cei 11 concurenţi care s-au calificat în MAREA FINALĂ a sezonului 11 FOTO

In articol:

Finalişti Românii au Talent 2021! Cine sunt cei 11 CONCURENŢI din SEMIFINALE, care s-au calificat în finala sezonului 11.

Finalişti Românii au Talent 2021: Duo Turkeev, Daria Batschi, Narcisa Ungureanu, Art of Robots, Rareş Trufea, Dean Bowman, Ana Maria Mărgean, GIM, Remi Martin, Filip Cioc şi Magitot.

Finalişti Românii au Talent 2021!

În semifinalele live de la Românii au Talent 2021 au participat în total 24 de concurenţi. În fiecare dintre cele două semifinale au performat câte 12 concurenţi.

Din fiecare semifinală live, doar câte cinci concurenţi s-au calificat în marea finală Românii au Talent 2021. Finaliştii sezonului 11 au fost aleşi de publicul, care i-a susţinut prin voturi.

Citeste si: Când va avea loc finala de la Românii au Talent 2021? Vezi pe ce dată se va afla câştigătorul sezonului 11 UPDATE

De asemenea, Andi Moisescu, Alexandra Dinu, Andra şi Florin Călinescu au avut şi un wild-card, pe care l-au putut acorda după a doua semifinală live. Acest wild card a trimis-o pe Narcisa Ungureanu în finală.

Astfel, în finală Românii au Talent 2021 s-au calificat 11 concurenţi, care vor lupta pentru marele premiu pus în joc: 120.000 de euro.

În a doua semifinală a emisunii Românii au Talent 2021 au trecut în finală următorii concurenţi: Remi Martin, Art of Robots, Dean Bowman, Magitot şi Filip Cioc.

Vezi AICI cine sunt cei CINCI finalişti de la Românii au Talent 2021, care au fost aleşi de către public în prima semifinală live!

Maria Rădeanu, Duo Turkeev, Art of Robots şi Daria Batschi au fost propuşi de juriu pentru Premiul de Originalitate de la Românii au Talent 2021.

Finalişti Românii au Talent 2021. Remi Martin

Remi Martin este un acrobat stabilit în Germania, care are și origini franceze. Tânărul acrobat a făcut un număr spectaculos în preselecţiile de la Românii au Talent 2021, care l-a propulsat direct în semifinala competiției.

Acum Remi Martin este finalist la Românii au Talent 2021 şi are şansa de a câştiga marele premiu în valoare de 120 000 de euro.

Citeste si: Finalişti Românii au Talent 2021! Cine sunt cei cinci concurenţi din prima semifinală, care s-au calificat în finala sezonului 11 FOTO UPDATE

Remi Martin a trecut în finala Românii au Talent 2021[Sursa foto: Instagram]

”Mă numesc Remi Martin. Am 35 de ani și sunt pe jumătate francez, jumătate german. După ce am terminat școala, am vrut să devin actor, dar am ajuns artist de circ. M-am uitat la foarte multe spectacole Cirque du Soleil, la televizor. Am fost mereu atras de lumea circului. Cred că este o lume minunată, unde sunt posibile multe lucruri.”, a mărturisit Remi la preselecţii.

Remi a povestit în fața camerelor de luat vederi că a avut șansa de a face un spectacol pentru regina Elisabeta, iar asta l-a copleșit, fiindcă se întâmplă o dată în viață.

Finalişti Românii au Talent 2021. Filip Cioc

Filip Cioc este din Galaţi. Copilul are deficienţe de vedere, dar învaţă la o şcoală normală. Băiatul s-a născut prematur, dar părinţii au încercat să îi asigure o viaţă normală, ba chiar l-au dus la operaţie în SUA. Acum, vederea lui Filip nu este foarte dezvoltată, motiv pentru care necesită asistență pentru a se descurca.

Citeste si: Cine sunt Duo Turkeev, FINALIŞTII de la Românii au Talent 2021

Filip Cioc a trecut în finala Românii au Talent 2021[Sursa foto: Instagram]

Concurentul de la Românii au Talent 2021 a transmis emoţie juraţilor prin vocea sa deosebită. Copilul a început să cânte de la 2 ani. Părinții i-au remarcat talentul, astfel că a început să facă lecții de canto de la 5 ani. La vârsta de 6 ani a început pianul și nu s-a oprit aici. La 8 ani făcea cursuri de teatru muzical. Surioara lui Filip, în vârstă de 6 ani, dansează și cântă pe piesele fratelui său.

Filip Cioc a reuşit să obţină primul Golden Buzz de la Românii au talent 2021! Florin Călinescu a fost cel care apăsat butonul auriu, după ce micuţul a terminat de cântat.

Astfel, Filip Cioc a devenit primul concurent care a avut un loc asigurat în semifinala live a competiţiei.

Finalişti Românii au Talent 2021. Art of Robots

Art of Robots este un grup format din patru tineri veniţi din Kârgâzstan. Concurenţii au venit cu un dans robotic la preselecţiile de la Românii au Talent 2021, iar asta le-a adus un tichet în semifinală, după ce au primit Golden Buzz din partea lui Smiley, juratul care i-a ţinut locul lui Andi Moisescu cât timp a stat în izolare.

Art of Robots au trecut în finala Românii au Talent 2021[Sursa foto: Instagram]

Citeste si: De ce a murit Adrian Rădulescu? Ce i-au găsit medicii în trup- bzi.ro

Acum, Art of Robots sunt în marea finală şi pot câştiga marele premiu în valoare de 120.000 de euro.

"Suntem emoţionaţi pentru că suntem un grup nou format şi aici este prima oară când vom dansa împreună, pe o scenă atât de mare. Deci, suntem foarte emoţionaţi, dar avem speranţa că vom da tot ce e mai bun şi îi vom impresiona pe juraţi. Numele meu este Nursultan, iar ei sunt: Renat, Rakhman şi Salavat. Venim din Kârgâzstan, iar împreună suntem Art Of Robots", au spus concurenţii la preselecţii.

Finalişti Românii au Talent 2021. Dean Bowman

Dean Bowman s-a născut în New York, dar locuieşte în Reşiţa, acolo unde are o şcoală de muzică şi îi învaţă pe copii să cânte gospel.

"Mă numesc Dean Bowman, sunt stabilit în Reşiţa, Caraş-Severin. Învăţ copiii muzică gospel voluntar. Sunt foarte fericit să mă aflu aici, să reprezint România şi comunitatea mea, din Reşiţa. Cred că e prima dată când particip la o astfel de emisune. Cânt de 50 de ani, dar nu cred că am cântat live, la televizor, până acum. Cel puţin nu îmi aduc aminte", a spus Dean în preselecţii.

DEAN BOWMAN a trecut în finala Românii au Talent 2021[Sursa foto: Instagram]

Venirea lui Dean Bowman în România, nu este întâmplătoare. Concurentul de la Românii au Talent, sezonul 11, a cunoscut aici o femeie, care urmează să îi devină soţie.

"Am cunoscut o femeie, Mihaela. Suntem împreună de patru ani, urmează să ne căsătorim. E o femeie sclipitoare, foarte frumoasă şi lucrăm împreună de patru ani. M-a ajutat să îmi construiesc şcoala şi am ajuns să construim şi o viaţă împreună", a mai spus concurentul.

Finalişti Românii au Talent 2021. Magitot

Actorul, Marius Drăguș, care îi dă viață lui Magitot, nu este străin de scena de la Românii au Talent. Acesta a mai participat la emisiune în anul 2019 când a și câștigat Premiul de Originalitate, în valoare de 10.000 de euro.

MAGITOT a trecut în finala Românii au Talent 2021[Sursa foto: Instagram]

„A fost o super experienţă şi îmi pare foarte rău că s-a terminat. Sper să mai am ocazia să mă întâlnesc cu această echipă minunată. Le mulţumesc tuturor celor care m-au votat, părinţilor mei, familiei, prietenilor mei. Nu mă aşteptam să câştig, a fost o surpriză, sunt extrem de fericit“, a spus Magitot, după ce a câștigat.

Finalişti Românii au Talent 2021. Ana Maria Mărgean

Ana Maria Mărgean este o fetiţă de 11 ani din Galaţi, care a ajuns în finala de la Românii au Talent 2021, după ce în semifinală a cântat în duet alături de păpuşa ei, Doamna Stela.

Ana Maria Mărgean a trecut în finala Românii au Talent 2021[Sursa foto: Instagram]

"A fost cea mai frumoasă experienţă din viaţa mea. Acest concurs a schimbat întreaga mea viaţă. Când a apăsat Andra, butonul, am rămas şocată. Pierdusem şirul, adică nu mai ştiam ce se întâmplă. Eram în al nouălea cer. A fost un miracol. Golden Buzz-ul mi-a schimbat total viaţa. Toată lumea m-a apreciat pe mine şi pe Lizzie. Mă bucur că momentul meu a ajuns la inimile multor persoane care urmăresc această emisiune", a spus fetiţa în semifinală.

Finalişti Românii au Talent 2021. Daria Batschi

Daria Batschi are 15 ani și este elevă la un liceu de artă din București. Concurenta a prezentat în semifinala de la Românii au Talent 2021 un număr spectaculos. Daria a cântat la harpă o piesă de-a trupei Metallica.

Daria Batschi Beleca a trecut în finala Românii au Talent 2021[Sursa foto: Instagram]

Finalista de la Românii au Talent 2021 studiază la harpă încă din clasa a 5-a. Cel mai mare vis al Dariei este să ajungă solistă la harpă, dar și profesor.

"Este foarte important pentru mine să fiu aici. Mereu mi-am dorit să fiu pe o scenă mare şi să fac un lucru mare. Mă bucur că am ocazia să o fac aici, în ţară, pe o scenă de la mine din ţară. Se poate face foarte mult spectacol cu harpa.

Am plâns de la atât de multă fericire, am plâns. Am avut emoţii. Întotdeauna am avut o problemă cu încrederea în sine, ce spune cel de lângă mine...Faptul că Andi m-a trecut în semifinală dându-mi Golden Buzz-ul şi am avut atât de multă încredere în mine încât să fac asta...chiar pot. Am destulă încredere în mine. Cred că se poate ca harpa să câştige un concurs de talente. Simt că ăsta e limbajul meu, muzica, adică dacă îmi e greu să vorbesc este pentru că muzica e prima mea limbă şi după aceea vin celelalte", a spus Daria în semifinale.

Finalişti Românii au Talent 2021. Duo Turkeev

Duo Turkeev este un grup format din Dmytro şi Julia, doi soţi care au decis să prezinte numărul lor de acrobaţie la Românii au Talent 2021. Cei doi artişti de circ au împreună un copil, pe Liliya Turkeieva, care a participat la rândul său la de la Românii au Talent, sezonul 11.

Duo Turkeev au trecut în finala Românii au Talent 2021[Sursa foto: Instagram]

Cei doi soți s-au cunoscut în Canada. Dmytro lucra atunci la Cirque du Soleil cu o altă parteneră, care s-a accidentat. Cei de la circ au vrut totuși să păstreze în program numărul lor așa că a fost nevoit să-și găsească repede o înlocuitoare. Au organizat un casting și i-au trimis 5 video-uri finale din care el să-și aleagă viitoarea parteneră. A ales-o pe Julia, actuala lui parteneră de scenă și de viață.

"Din audiţii avem cele mai frumoase amintiri. Ne-a plăcut foarte mult atmosfera de aici. Am fost foarte fericiţi pentru prestaţia noastră. Am fost fericiţi de cum s-a descurcat Liliya.

Am lucrat la Cirque du Soleil timp de nouă ani. Am făcut parte şi din alte circuri şi spectacole mari. Avem experienţa de a lucra pe scene mari şi sperăm ca fiicele noastre să aibă succes şi mai mult. Liliya a fost prima oară pe scenă la vârsta de patru ani. Acum, va fi şi Renata, la doar trei ani. Suntem antrenaţi şi pregătiţi, dar oricum, e mai greu cu copiii pe scenă.

Este un vis să fim aici şi să mergem mai departe, deocamdată vrem doar să ne bucurăm. Este despre familie, legătură, iubire şi o poveste reală pe scenă", au spus Duo Turkeev în semifinală.

Finalişti Românii au Talent 2021. GIM

Ghintan Ion Mihai sau GIM este concurentul care a primit Golden Buzz în preselecţiile de la Românii au Talent 2021 şi astfel a ajuns direct în semifinala competiţiei.

GIM a trecut de semifinală, iar acum este finalist la Românii au Talent 2021. Tânărul de la orfelinat este recunoscător pentru parcursul său în emisiune.

GIM a trecut în finala Românii au Talent 2021[Sursa foto: Instagram]

"Chiar dacă am stat pe stradă sau la orfelinat am căutat să lucrez în muzică. Am căutat talentul în mine şi muzica pentru mine însemna mama, însemna tata, sora, fratele. Ştiu că m-am născut într-o familie cu trei fraţi, ştiu că se certau, ştiu că era alcool la mijloc, că era sărăcie. Părinţii mei nu au avut posibilitate să crească niciun copil.

Eu am fost lăsat într-un şanţ lângă spital. Viaţa era foarte grea la orfelinat. Nu aş vrea să uit nimic, nici bătăi, nici chestii groaznice pentru că m-au format aşa cum sunt acum.

Ştii cum e cerul cum ţi se povesteşte că sunt îngeri că totul e aur. Exact aşa m-am simţit de atunci. Abia aştept să povestesc copiilor mei despre asta. Cred că Dumnezeu a hotărât să fie eu aici. În clipele grele, singurul meu refugiu era Dumnezeu", a spus GIM în semifinală.

Finalişti Românii au Talent 2021. Rareş Trufea

Rareș Ionel Trufea este un tânăr din Vaslui, care studiază la un liceu de arte şi a venit la preselecţiile de la Românii au Talent 2021 cu gândul de a lua trei de ”DA” pentru a trece în etapa următoare. Însă, talentatul muzician a primit un buton auriu, care l-a propulsat direct în semifinala Românii au Talent 2021.

Rareş Trufea a trecut în finala Românii au Talent 2021[Sursa foto: Instagram]

Acum, Rareş Trufea a ajuns în finala de la Românii au Talent 2021, după ce publicul l-a votat în prima semifinală live, unde Rareş a interpretat piesa "Someone You Loved" cu voce şi pian.

"Sunt foarte fericit că am ajuns aici. Pentru mine este cam cea mai mare realizare pe care am avut-o până acum. Când am auzit acel zgomot nu mă gândeam că este de la confettiile respective, chiar am rămas foarte surprins. Este un lucru mare să te vadă toată ţara la televizor cum ai luat Golden Buzz-ul şi totul este aurit în jurul tău, iar toată lumea te aplaudă şi te felicită. Cred că doar o dată în viaţă se întâmplă să primeşti un aşa cadou... Este un salt uriaş în cariera mea şi ăsta este doar începutul", a spus Rareş Trufea în semifinala de la Românii au Talent 2021.

Finalişti Românii au Talent 2021. Wild card-ul juraţilor: Narcisa Ungureanu

Narcisa din Bucovina, pe numele său Narcisa Ungureanu, are 10 ani și este din Bucovina. Micuța artistă i-a încântat pe jurații de la Românii au Talent cu talentul său muzical.

Narcisa Ungureanu nu a trecut de semifinale, dar juraţii de la Românii au Talent 2021 şi-au folosit wild card-ul şi au ales-o pe micuţă să facă parte din marea finală.

Narcisa Ungureanu a trecut în finala Românii au Talent 2021[Sursa foto: Instagram]

Narcisa Ungureanu are o poveste de viață incredibilă și a mărturisit că dacă va câștiga premiul cel mare, îl va ajuta pe tatăl său să își plătească tratamentul, fiindcă este grav bolnav.

”Eu mă numesc Narcisa Ungureanu, am 10 ani și sunt din Suceava. Mama când era mică a vrut să cânte, dar nu a putut fiindcă erau cam săraci și părinții ei nu au lăsat-o să cânte, așa că eu i-am urmat visul.

Am foarte multe piese, am piese despre frații mei, am hore. Am foarte multe trofee, cânt pe la nunți pe la botezuri și cu banii pe care îi câștig la evenimente private îi dau lui tata pentru terapie.

Muzica e viața mea și vreau să fac asta toată viața. O să știe toată lumea de Narcisa din Bucovina.”, a spus micuța artistă în preselecţii.

Smiley şi Pavel Bartoş[Sursa foto: Instagram]

Când se va afla câştigătorul de la Românii au Talent 2021

Marea finală Românii au Talent 2021 va avea loc pe 28 Mai, iar în finalistul care va obţine cele mai multe voturi din partea publicului va fi desemnat câştigătorul sezonului 11 şi va pleca acasă cu premiul în valoare de 120.000 de euro.

Concurenţi propuşi pentru Premiul de Originalitate

Maria Rădeanu, Duo Turkeev, Art of Robots şi Daria Batschi au fost propuşi de juriu pentru Premiul de Originalitate de la Românii au Talent 2021.

Vinerea viitoare se va anunţa câştigătorul acestui premiu în valoare de 10.000 de euro. Liniile de vot sunt deschise, iar publicul îşi poate vota favoritul până pe 28 mai 2021.