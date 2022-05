Finaliști Românii au Talent 2022. Primii cinci FINALIȘTI au fost desemnați la Românii au Talent, sezonul 12 FOTO

In articol:

Finaliști Românii au Talent 2022. Vezi cine sunt primii cinci concurenți, care au o șansă la marele premiu, în finala de la Românii au Talent, sezonul 12.

În prima semifinală de la Românii au Talent 2022 au participat 12 concurenți, însă doar 5 dintre ei s-au calificat în finala Românii au Talent, sezonul 12, care va avea loc vineri, 27 mai 2022.

În cea de-a doua semifinală, care va avea loc vineri, 20 mai, se vor alege încă 5 finaliști, în urma voturilor exprimate de public.

De asemenea, Andi Moisescu, Dragoș Bucur, Andra şi Mihai Bobonete au în mânecă şi un wild-card, pe care îl vor putea acorda unui concurent, după a doua semifinală.

Astfel, în finala Românii au Talent 2022 se vor lupta 10 concurenți aleși de public prin voturi, dar și un concurent ales de jurații care vor folosi wild-card-ul.

Totodată, la premiul pentru originalitate, în valoare de 10.000 de euro, au intrat DJ Hugo Arthur și Alex Dowis.

Finaliști Românii au Talent 2022. Alex Dowis

Alex Dowis a ajuns în finala de la Românii au Talent 2022. Concurentul din Cehia a primit în preselecții un Golden Buzz din partea lui Smiley și Pavel Bartoș.

Finaliști Românii au Talent 2022. Alex Dowis [Sursa foto: Facebook]

”Când eram tânăr făceam graffiti-uri ilegale. Am pictat pe străzi, pe trenuri, pe metrouri și multe alte lucruri, dar uneori eram prins de poliție. Din acest motiv, linia principală de metrou din Praga a fost închisă pentru o oră și jumătate, iar polițiștii alergau printre tuneluri și încercau să mă prindă. Am fost la pușcărie din cauza asta, am multe povești nebune din subteranul orașului.

Aveam 17 ani la acel moment, iar tatăl meu m-a dat afară din casă și mi-a spus că nu mai sunt fiul lui. La acel moment mi-am spus că trebuie să fac ceva, ceva mai bun, că trebuie să transform arta asta în ceva ce va fi folositor pentru public. Așa am intrat în teatru și am făcut niște lucrări, acolo.

La acel moment am făcut trecerea la artist stradal, de la zona ilegală la zona legală și m-am regăsit pe mine. După aceea, tatăl meu era în public. Când am fost pentru prima dată pe scena de teatru din Praga, am primit aplauze în picioare de la oamenii de toate vârstele, chiar și de la tatăl meu”, a mărturisit Alex Dawis.

Finaliști Românii au Talent 2022. Gabriela Dincă

Gabriela Dincă este una dintre finalistele de la Românii au Talent 2022. Tânăra concurentă a primit Golden Buzz din partea lui Andi Moisescu la Românii au Talent, sezonul 12.

Finaliști Românii au Talent 2022. Gabriela Dincă [Sursa foto: Facebook]

Gabriela Dincă, finalista de la Românii au Talent, sezonul 12, visează să devină o mare gimnastă și să reprezinte România cu mândrie. Concurenta de doar 10 ani provine dintr-o familie patru copii și o mamă contabilă, care acum se ocupă de creșterea și educația lor.

”Mă numesc Dincă Georgiana Gabriela, am 10 ani și sunt din București. Fac gimnastică de la vârsta de 6 ani. Simt că asta trebuie să fac. Nu există cuvinte ca să pot să mă exprim, asta simt eu. Poți să transmiți o emoție fără vorbe, doar prin dans.

Mă antrenez foarte mult, trei ore pe zi, de luni până vineri. Când sunt la antrenament și dansez am o fericire în mine. Fac gimnastică și îmi place, așa îmi petrec copilăria, dar e foarte frumos. Eu aș vrea să ajung o gimnastă renumită și vreau să ajut România să fie cunoscută de cât mai mulți oameni.

Știu că avem un reper în România, pe Nadia Comăneci, dar eu chiar mi-aș dori să ajung cea mai bună gimnastă din România”, a povestit Gabriela la Românii au Talent 2022.

Finaliști Românii au Talent 2022. Martina Meola

Martina Meola s-a calificat în finala de la Românii au Talent 2022, după un moment spectaculos de interpretare la pian, prezentat în semifinala de la Românii au Talent, sezonul 12.

Finaliști Românii au Talent 2022. Martina Meola [Sursa foto: Facebook]

”Mă numesc Meola Martina, am 8 ani și vin din Republica Moldova, din Chișinău, dar sunt născută în Italia, la Milano. Mama mea este din Republica Moldova, iar tatăl meu este italian.

Mama mea s-a dus în Italia ca să lucreze ca medic, iar acolo l-a cunoscut pe tata, era pacient. S-au îndrăgostit și apoi ei au rămas acolo în Italia și așa m-am născut eu în Italia, dar la vârsta de 4 ani, am venit în Republica Moldova”, a povestit micuța pianistă.

Martina Meola, micuța pianistă de la Românii au Talent 2022, studiază pianul de la vârsta de 5 ani, însă cântă ca și cum ar avea zeci de ani de studiu în spate.

”Studiez pianul de la vârsta de 5 ani și 9 luni la scoala de arte. Eu mai cânt cu vocea, mai recit poezii, mai spun frământări de limbă”, a mai spus micuța Martina.

Finaliști Românii au Talent 2022. Raisa Radu

Raisa Radu a ajuns finalistă la Românii au Talent 2022 în urma voturilor publicului. În audiții, concurenta a primit Golden Buzz din partea lui Mihai Bobonete.

Finaliști Românii au Talent 2022. Raisa Radu [Sursa foto: Facebook]

”Mă numesc Radu Maria Raisa și vin Slobozia, Ialomița. Am început să cânt de la vârsta de 6 ani. Nu am niciun studiu muzical, cânt așa cum simt eu, nu m-a învățat nimeni să cânt corespunzător.

Copiii spuneau că nu sunt talentată, că nu știu să cânt și că nu e muzica de mine, că trebuie să mă las și așa mai departe.

Eu nu prea am avut prieteni adevărați, nu cred că există prieteni adevărați la vârsta asta, doar că pe mine m-a afectat destul de mult faptul că unii copii pot să fie răi, dar fără motiv, adică doar pentru satisfacția lor.

Chestia asta m-a tras în jos, m-a făcut să nu continui cu muzica că nu am unde să ajung și îmi este puțin teamă să eșuez, dar nu î,i este teamă să primesc X sau nu îmi este teamă ca jurații să se plângă de mine pentru că așa văd și eu realitatea”, a spus Raisa.

Totodată, Mihai Bobonete a povestit că și el a făcut liceul la Slobozia, iar tot acolo a cunoscut-o pe Cătălina, cea care avea să îi devină soție. Juratul de la Românii au Talent, sezonul 12, și soția sa sunt împreună de 26 de ani.

”Trebuie să știi Raisa că și eu m-am apucat de cântat tot la Slobozia. Eu am făcut liceul la ”Mihai Viteazu” și am făcut multe seri de chitară și cântece frumoase în internat”, și-a amintit Bobonete cu drag de perioada liceului.

Finaliști Românii au Talent 2022. Zametheea

Zametheea s-a clasat în finala de la Românii au Talent 2022, după un număr impresionant de spoken word poetry, care i-a făcut pe oameni să o voteze.

Finaliști Românii au Talent 2022. Zametheea [Sursa foto: Facebook]

Zametheea, finalista de la Românii au Talent, sezonul 12, este directorul unui ONG, care susține tinerii să se împlice în activități civice prin artă.

Finalista de la Românii au Talent 2022 a absolvit Facultatea de Teatru din Cluj, este căsătorită și are un copil. Zametheea lucrează alături de soțul său, care este la rândul său artist, iar împreună organizează spectacole pe stradă, de poezie și muzică.

Propunere Premiu Orginalitate- DJ Hugo Arthur

DJ Hugo Arthur a ajuns finalist la Românii au Talent 2022, în urma voturilor publicului. Simpaticul concurent a avut un parcurs incredibil în cadrul emisiunii.

”Mixez melodii, le schimb sunetul, bag efecte noi. Am învățat uitându-mă la alți DJ. Aparatele mele sunt foarte performante și le estimez la peste 3 milioane de efecte. Pentru Românii au Talent am lucrat la un mix șase luni pentru că vreau să câștig Românii au Talent, să fim sinceri, cine nu vine să câștige. În primul rând și banii sunt buni. Nu pot să fiu ipocrit și să zic că banii nu sunt buni.

Eu cred și sunt sigur 100% că o să intru în istorie ca fiind primul copil care face chestia asta. Nu mă simt pregătit, sunt foarte pregătit”, a spus concurentul, înainte de a urca pe scena de la Românii au Talent 2022.

Părinții lui Hugo au făcut eforturi extraordinare ca să îi achiziționeze acestuia aparatura necesară, ca să se apuce de mixat. Tatăl concurentului de la Românii au Talent 2022 și-a vândut mașina pentru ca fiul său să aibă mixerul.

”În 2019, de Crăciun, tatăl meu mi-a cumpărat o consolă. Tatăl meu și-a vândut mașina ca să mi le cumpere, după ce a așteptat 20 de ani să își cumpere mașina. Ei au strâns banii de mașină de când s-au cunoscut. Mama și tata nu au mers în concedii și nu s-au bucurat de tinerețe”, a mai spus concurentul.

Propunere Premiu Orginalitate- Alex Dowis

Alex Dowis, concurentul din Cehia, a intrat în finala de la Românii au Talent 2022, dar a fost propus de jurați și pentru Premiul de Originalitate, în valoare de 10.000 de euro.